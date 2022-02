STEFANOVIĆ: Ponoš i Đilas zaboravljaju da nema pobede bez volje naroda

Zapanjujuće je sa kakvom neobaveznom lakoćom i nedostatkom bilo kakve odgovornosti Zdravko Ponoš govori o važnim temama koje danas interesuju građane Srbije, rekao je Nebojša Stefanović, potpredsednik Vlade i ministar odbrane.

Dodao je i da je "još neverovatnije koliko u njegovim rečenicama nedostaje bilo kakva sadržina."

"Penzionisani oficir, koji je Đilasovom voljom kandidat za predsednika Srbije, nema stav ni o jednom strateškom pitanju ove zemlje, već svaku temu započinje jednim, kroz sredinu provlači drugi, a završava dijametralnim stavom. Tako, kada čitate ono što Ponoš kaže, Srbija treba bespogovorno da ide putem evropskih integracija, ali da vodi računa samo o svojim interesima, a da na kraju ne ugrozi svoje odnose sa Rusijom i Kinom, taman da se posvađa sa Unijom", naveo je on.

"Pored činjenice da predsednik Vučić već godinama uspeva da nađe najbolji odnos i najbolji put Srbije koji se ne dopada svima, ali jeste onaj koji našoj zemlji daje najbolje šanse za napredak i razvoj, kao i činjenice da je baš od svih tih tajkunskih stranaka napadan šta god da uradi, Ponoš za svoje, makar haotične stavove, ne nudi ni jedno konkretno rešenje niti predlog kako da to uradimo. Ne treba zaboraviti da su predsednika Vučića lešinarski napadali i onda kada postigne značajan napredak na našem putu ka Evropskoj uniji, neretko ga optužujući da je “prodao” naše interese, ali i kada dovede investitore iz Kine koji pomognu da se reše problemi koje su nam ostavili baš Đilas i društvo, a u obe stvari napravi korak od sedam milja u boljem životu građana Srbije - dodaje Stefanović.

Pitanje Kosova i Metohije

"O rešenju za pitanje Kosova i Metohije je bolje da Ponoša ništa i ne pitaju. Iz njegovih odgovora je jasno ne samo da ne zna šta bi radio, već napada i sve što danas napadaju kosovski Albanci, poput sporazuma iz Brisela. I ima nečeg čudnog u tome što se Ponoš lako složi sa svima koji ne misle najbolje Srbiji, ali ima primedbu na svakog ko je nešto uradio u ovoj zemlji. Malo su providne rečenice kojima ga je kao đačića podučio Đilas, a kojima poručuje da se ne vraćamo na odgovornost onih koji su vodili zemlju, gle čuda, do pre 10 godina. Hoće Ponoš da lustrira, hapsi i sudi, ali neće one iz svojih redova, već samo one iz SNS-a. A da li su krivi, o tome će odlučivati Dragan Đilas lično, baš kako nam je poručio više puta.

"O 33.000 ljudi koji su ostali bez posla u Vojsci, nema previše vremena da odgovori. Nema vremena da nam priča kako su prodavali i sekli našu tehniku, rasformirali herojske brigade i pokušali da od Vojske naprave malo jače lovačko udruženje. Ne oseća ni odgovornost ni stid zbog činjenice da je danas perjanica ljudi koji su tim istim vojnicima, u vreme kada se Ponoš kućio na Vračaru, predodredili plate od 220 evra, a avione su mogli da gledaju samo na nekom od Đilasovih televizijskih programa. Pošto drugih nije bilo, ni aviona, ni programa. A i zašto bi" - kaže Stefanović.

Na kraju zaključuje da "I Ponoš i Đilas zaboravljaju samo jednu stvar, koja koliko god zvučala jednostavno, mora da se ponavlja - nema pobede bez volje naroda, bez rezultata i slobodarske politike. A teško da Ponoš razume bilo šta od toga".

(Kurir.rs)