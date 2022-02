VUČEVIĆ: Prizori dramatični, ali uverio sam se da su naši vatrogasci neustrašivi. Apel svima da ne uništavaju zemlju!

“Naši hrabri vatrogasci bore se sa vatrenom stihijom koja divlja u Futogu, i to na površini od 7 hektara. Prizori s lica mesta su dramatični, ali lično sam se uverio da su naši vatrogasci neustrašivi i na visini zadatka i veliko im hvala na tome. Ovakav požar je veoma opasan, vetar otežava gašenje, ali dobra vest u ovom trenutku je ta da se požar ne širi i da je pod kontrolom. Svake godine imamo problem na ovoj lokaciji, i uvek je reč o ljudskom faktoru. Apelujem na one koji to rade da prestanu sa uništavanjem sopstvene zemlje i dovođenja u opasnost svojih bližnjih. Hvala dobrovoljnim društvima iz Petrovaradina i Futoga koji su pomogli vatrogasnim jedinicama iz Novog Sada i Bačke Palanke. Vi ste naši heroji!”

Grad Novi Sad