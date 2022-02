MNOGI VERUJU DA JE OVO NACIONALNI SIMBOL, ALI TO JE GREŠKA: Zbog čega SRBI podižu TRI PRSTA, i odakle je došao ovaj POZDRAV?

Iako mnogi u Srbiji i na Balkanu smatraju da podignuta tri prsta predstavljaju srpski nacionalizam, ovaj simbol je zapravo daleko od toga.

„Tri prsta su definicija simbola vere. Tri prsta se kod hrišćana odnose na postojanje svete trojice – oca, sina i svetoga duha”, objašnjava heraldičar Dragomir Acović za "BBC na srpskom". Acović dodaje da se tri prsta koriste prilikom zakletve, zavetovanja, izražavanja verovanja u sveto i nerazrušivo trojstvo.

„Kod katolika to nije toliko izraženo jer koriste sve prste. Kod pravoslavaca ostala je praksa korišćenja tri prsta”, objašnjava on, i navodi primer Rusije, u kojoj su se do reformi patrijarha Nikona ljudi krstili sa dva prsta.

„Kada je patrijarh Nikon rekao da će se koristiti tri prsta za krštenje i blagosiljanje, ljudi su se pobunili i tada su se odvojili takozvani pravoverci, koji su i danas odvojeni”, rekao je.

Acović je pojasnio da i na zapadu ima dosta slučajeva da se zakletva polaže sa tri prsta, kako na sudu, tako i u vojsci.

Pitanje simbola na ovim prostorima odavno je bilo stavljeno van zakona, pa ljudi ne znaju više tačno šta to znači, ali izražavaju pripadnost nečemu što im je prepoznatljivo i do čega im je stalo, pa zbog toga dižu tri prsta.

„To je zakletva, nikada nikome nije palo na pamet da bi zakletva trebalo da se položi drugačije nego sa tri prsta. Niko nije rekao da bi trebalo da se radi drugačije”, smatra heraldičar.

Kroz istoriju, tri prsta dobijala su drugačiju konotaciju, u zavisnosti od političke situacije. Pozdrav sa tri raširena prsta u Srbiji postao je popularan devedesetih godina i tada dobija naznake nacionalne obojenosti. Popularizovao ga je Vuk Drašković tokom devetomartovskih demonstracija 1991. godine u Beogradu, ali ga je još i pre njega na prostoru Srpske Krajine koristio Jovan Rašković, osnivač Srpske demokratske stranke u Hrvatskoj.

„Izbor Karađorđa za vođu Prvog ustanka prisutni srpski knezovi pozdravili su dižuci desnu ruku sa tri rastavljena prsta. Na slici Paje Jovanovića, i Miloš Obrenović u Takovu poziva na ustanak sa uzdignuta i rastavljena tri prsta. Zato sam i ja 1990. na isti način, sa raširena tri prsta desne ruke, pozvao pristalice Srpskog pokreta obnove na bunu protiv diktature Slobodana Miloševića”, ispričao je svojevremeno Vuk Drašković i dodao da su tri prsta, kao vekovni simbol pobune i borbe za slobodu srpskog naroda, danas prerasla u nacionalni pozdrav.

