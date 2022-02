Gradonačelnik Bakić primio pokrajinskog sekretara za privredu i turizam i direktorku Turističke organizacije Srbije

Gradonačelnik Subotice Stevan Bakić sastao se danas, u Gradskoj kući, sa pokrajinskim sekretarom za privredu i turizam, dr Nenadom Ivaniševićem, i direktorkom Turističke organizacije Srbije, Marijom Labović, sa kojima je razgovarao o konkretnim načinima za unapređenje turističkih kapaciteta Subotice, kao i o jačanju saradnje sa Turističkom organizacijom Grada Subotice.

foto: Strahinja Babović

Gradonačelnik Bakić je, tim povodom, izjavio kako je današnji sastanak upriličen zbog važnosti turizma za ovaj grad i da subotička lokalna samouprava u toj oblasti ima velike planove i ozbiljna očekivanja u 2022. godini.

„Predstojeću turističku sezonu treba da dočekamo što spremniji. Imamo razloga za optimizam, kada uzmemo u obzir da je prošla, 2021. godina bila rekordna što se tiče turističkog prometa u Subotici i Paliću, jer smo imali skoro 72.000 gostiju i oko 180.000 noćenja, što je najviše otkad se prate posete i noćenja“, naveo je Bakić.

foto: Strahinja Babović

Istakao je da je veoma zadovoljan pažnjom koju svaki nivo vlasti posvećuje turističkom prostoru Subotica–Palić, kao zvaničnoj destinaciji prve kategorije u Srbiji.

„U decembru prošle godine imali smo sadržajne razgovore sa ministarkom trgovine, turizma i telekomunikacija, a danas su sa nama pokrajinski sekretar za privredu i turizam i direktorka Turističke organizacije Srbije. Sa njima smo razgovarali o konkretnim načinima da unapredimo turističke kapacitete Subotice, kao i o jačanju saradnje sa našom lokalnom turističkom organizacijom, koja izuzetno dobro radi svoj posao“, naglasio je gradonačelnik Bakić.

foto: Strahinja Babović

Dodao je da koristi ovu priliku da se posebno zahvali pokrajinskom sekretaru Ivaniševiću, koji je, kako je rekao, bio veoma aktivan u prethodnom periodu i čiji je sekretarijat podržao mnoge ugostitelje i turističke kapacitete u ovom gradu.

„Nikada nisu bila veća ulaganja u turizam Srbije, a ostvarenje vizije predsednika Vučića o obnovi železničke infrastrukture pretvoriće Suboticu i u regionalni turistički centar, a to je cilj za koji svi zajedno radimo“, podvukao je gradonačelnik Stevan Bakić.

foto: Strahinja Babović

Nenad Ivanišević je kazao da se tokom današnjeg susreta razgovaralo o tome kako da Subotica „iz svoje izvrsnosti bude još bolja“.

„Subotica je, u turističkom smislu, zaista izvrsna. Pokrajinski sekretarijat za privredu i turizam prošle godine je dodelio više od 50 miliona dinara ljudima koji se bave turizmom i privredom u Subotici. I to ćemo nastaviti i ove godine, jer svaki taj dinar koji je uložen u bilo koji kapacitet pre svega zapošljava neke ljude, a, takođe, podiže kvalitet i turistički promet. Na osnovu sredstava koje smo ulagali iz Pokrajinskog sekretaraijata za privredu i turizam, sačuvano je više od 4.000 radnih mesta i otvoreno 500 novih radnih mesta na teritoriji AP Vojvodine“, rekao je Ivanišević.

foto: Strahinja Babović

On je najavio da će, u cilju jačanja saradnje saSuboticom, u toku godine i finansijski biti podržana izrada planskih dokumenata za razvoj turizma Subotice, kao i da će Turistička organizacija Grada Subotice ubuduće biti na „Danima Vojvodine“.

„Već sada sa velikom izvesnošću mogu da kažem da će se ove godine manifestacija ’Dani Vojvodine’ održati u Trebinju i u Ljubljani. Hoćemo da zajedno predstavimo sve turističke potencijale, a Subotica će, svakako, uvek biti sa nama kada smo u prilici da to radimo“, istakao je Nenad Ivanišević.

Marija Labović je kazala da je glavni cilj današnje posete i sastanka upravo adekvatna priprema za novu turističku sezonu i za postizanje još boljih rezultata.

„Subotica se iz godine u godinu sve više penje na lestvici uspeha, kao turistička destinacija u Srbiji. Pohvalno i jako važno je to što je Subotica prošle godine, kada je ukupan promet od turizma bio nekih 30 odsto manji u odnosu na rekordnu 2019. godinu, uspela da zabeleži veći promet i da postigne svoj rekord, što pokazuje koliko je interesantna, primamljiva i kvalitetna turistička destinacija kako za domaće tako i za inostrane turiste. Prošle godine vratili su se inostrani turisti i oni procentualno značajno rastu, tako da očekujemo ove godine da taj rezultat bude još bolji. Važno je i to što ne samo da se povećao broj noćenja, već se i produžio boravak turista na ovoj destinaciji, na čak dva i po dana. To je izuzetno dobar rezultat, jer je to i više od proseka Srbije, a i za čitav jedan dan je duže od 2019. godine koju gledamo kao rekordnu i kao godinu sa kojom se poredimo“, rekla je Marija Labović.

Naglasila je da Subotica ima da ponudi puno sadržaja i da ona može da bude jedan od modela i primera drugim destinacijama kako mogu da dodatno unaprede svoju turističku ponudu i da time ostvare privredni rast za čitavu lokalnu zajednicu.