GENERALNI DIREKTOR NEMAČKOG KONTINENTALA POSLAO JASNU PORUKU: Novi Sad je zaslužio promene koje su se desile

Generalni direktor kompanije Continental Automotive Serbia ocenjuje da je Novi Sad stvorio dobru poslovnu klimu i postao otvoren grad koji stvara prilike za mlade i razvija privredu.

U Srpsku Atinu tokom protekle decenije slile su se desetine investicija, kroz koje su omogućena radna mesta za brojne Novosađane, a sve češće se o Novom Sadu govori kao o Silicijumskoj dolini ovog dela Evrope.

Tehnološki progres i prepoznavanje pravih prilika, doveli su u Novi Sad brojne kompanije stvorivši poslovne prilike za veliki broj ljudi.

Jedna od njih je i kompanija Continental Automotive Serbia, čiji generalni direktor Saša Ćoringa smatra da je reč o promenama koje je Novi Sad zaslužio.

-Drago mi je da je sve više kako domaćih tako i stranih tehnoloških i IT kompanija prisutno i da ih još dolazi i da je Novi Sad zbog toga danas na mapi svetskih tehnoloških destinacija, kaže on.

STVOREN DOBAR POSLOVNI AMBIJENT

Ćoringa smatra da je u Novom Sadu stvorena jedna izuzetno podsticajna klima za razvoj i inovacije.

-Fokus tehnološkog i privrednog razvoja grada, kako vidim je, od onog od pre desetak i više godina, koji je bio vezan za investicije koje nisu donosile visoku tehnologiju, danas pomeren na kompanije koje nude rešenja za budućnost, prvenstveno u IT sektoru i automobilskoj industriji, ističe on.

Govoreći o kompaniji Kontinental Ćoringa podvlači da je svakako i ona veliki deo promena koje su se desile u Novom Sadu, a izdvaja otvaranje Istraživačko-razvojnog centra.

-Doneli smo nove mogućnosti za mlade inženjere, da po prvi put imaju priliku da rade na razvoju kompletnog elektronskog proizvoda, odnosno rešenja za automobilsku industriju, a ne samo njegovog softvera, koji je sada kompletno „Developed in Serbia“ što je ogroman uspeh, kaže on.

ONO ŠTO SE U SRBIJI OSMISLI, POSTAJE DEO SVETA

Ćoringa objašnjava da portfolio kompanije čini širok spektar rešenja za putničke automobile i komercijalna vozila kao što su instrument table, radari, kamere, kontrolne jedinice za daljinsko praćenje pozicije i parametara vozila, pristupni sistemi zasnovani na pristupu vozilu pomoću pametnih telefona ili daljinskog otključavanja, upravljački sklop za kontrolu električnih sistema u vozilu, infrastruktura web baziranog servisa, mobilne aplikacije i glavni inovativni projekat za visoko autonomnu vožnju.

On posebno ističe da je veliki razlog za ponos činjenica da će ono što inženjeri zaposleni u Kontinentalu osmisle i razviju nositi znak “Made in Serbia”.

-Rešenja će sa ogromnim izvozom biti ugrađivana u najskuplje i najmodernije automobile sveta, kaže Ćoringa.

MLADI SADA U NOVOM SADU MOGU DA GRADE I PLANIRAJU ŽIVOT

Govoreći o perspektivi mladih u Novom Sadu, njegova poruka je jasna – u Novom Sadu postoje iste prilike kao u inostranstvu.

-Iz ugla kompanije koja je trenutno jedan od najvećih poslodavaca u inženjerskom sektoru u zemlji, mogu da kažem da mladi sada imaju perspektivu, da imaju mogućnost da se u gradu u kome žive i u kome studiraju i zaposle i da rade na projektima na kojima je bilo moguće raditi samo ako odete u inostranstvo. Sada pod istim uslovima rada i zaradom, rade u svom gradu i mogu da planiraju život, kaže Ćoringa.

On dodaje da je Novi Sad otvoren i da se konstantno radi na tome da se stvore uslovi da što više velikih, pre svega tehnoloških kompanija dođe.

– To je sjajno za privredu grada, ali pre svega za mlade ljude koji sada imaju opciju, i to bolju – da ostanu ovde, kaže on i poručuje mladima da veruju u sebe, u svoje obrazovanje i znanje, jer je to ono što će im, doneti i kvalitetan posao i život.

