URBANISTIČKI SAN NOVOG SADA SE OSTVARUJE:Gradi se novi četvrti most, arhitekstonski biser grada, povezaće Srem sa Bačkom

Urbanističi san Novosađana, četvrti most na Dunavu, uskoro bi trebalo da postane stvarnost, jer je pre nekoliko dana Ministarstvo građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture, izdalo lokacijske uslove za njegovu izgradnju.

Ovaj savremeni most sa tri pilona, biće izgrađen u produžetku Bulevara Evrope, a resorni ministar Tomislav Momirović procenio je da će u narednih mesec i po dana biti započeta izgradnja, te da će taj projekat biti završen do 2024. godine.

-Kao Vlada, kada investiramo vodimo se sa dva principa, jedno su visoki evropski standardi, a drugo je cena. Želimo da cena bude optimalna, a standardi najviši – navodi ministar Momirović.

Prof. Bogdanović : Tri mosta nisu dovoljna, Grad ima preko 350.000 stanovnika i 120.000 vozila

Prema rečima rukovodioca izrade Studije smart plana za Grad Novi Sad, prof. dr Vuka Bogdanovića, Novom Sadu tri mosta nisu dovoljna, ako se uzmu u obzir statistički podaci od prošle godine koji pokazuju da grad ima preko 350.000 stanovnika i oko 120.000 registrovanih vozila.

– Ovaj most će dati poseban kvalitet našem gradu. Inače, kroz Srbiju prolazi najduži deo toka Dunava od 583 km, a ovo će biti prvi most na toj dužini, koji će imati izvanrednu biciklističku infrastrukturu. Održivi razvoj saobraćaja zasnovan je na kvalitetnom biciklističkom saobraćaju, te ćemo i o tome voditi računa. Most će omogućiti rasterećenje najfrekventnijeg putnog pravca u gradu, od Mosta slobode do Železničke stanice duž Bulevara oslobođenja. Sve raskrsnice na tom potezu su pod velikim saobraćajnim pritiskom. Takođe, most će povezati državne puteve, Srem, Mačvu, Posavinu i Semberiju sa Bačkom i olakšati stanovnicima ovih regija pristup Novom Sadu – naglasio je Bogdanović govoreći o opravdanosti i benefitima izgradnje novog mosta.

Dekan FTN: Potrebna infrastrukturna povezanost

Pitanje razvoja Novog Sada u budućnosti jeste pitanje opredeljenja prema kome delu će se naš grad razvijati, kaže dekan Fakulteta tehničkih nauka hidroinženjer Srđan Kolaković.

– Smatram da Novi Sad treba da usvoji planska dokumenta koja će predvideti da li će se razvijati prema Veretniku, auto-putu ili desnoj obali Dunava. Ako je ovo poslednje opredeljenje, onda je potrebno da se sa tim delom napravi i infrastrukturna povezanost, dakle, mora se omogućiti saobraćajna komunikacija – kaže za NS uživo dekan Fakulteta tehničkih nauka Srđan Kolaković.

Vučević: Most bio ucrtan planom davne 1963. Godine

Miloš Vučević, gradonačelnik Novog Sada, otkrio je da se na Generalnom urbanističkom planu Novog Sada iz 1963. vidi da je tada bio ucrtan most čija izgradnja sada počinje, kao i da je Novi Sad već tada postao opterećen saobraćajem.

– Danas smo konačno u mogućnosti da ostvarimo izgradnju novosadskog 4. mosta, koji neće biti samo arhitektonski biser i moderni simbol Srpske Atine, već će doprineti redefinisanju načina na koji će Novi Sad i njegovi stanovnici živeti i funkcionisati narednih decenija, pretvarajući sremsku stranu grada u glavnu rezidencijalnu oblast sa izuzetnom perspektivom, dok će bačka strana ostati onaj ‘stari’ Novi Sad, ali i privredno-industrijski ambijent – naveo je Vučević.

NOVI MOST U BROJKAMA

– Trasa je dužine 2,58 i sastoji se od tri deonice

– Vrednost radova je 127 miliona evra

– Biće širok 29,4 metra sa po dve saobraćajne trake u oba smera, sa pešačkom I biciklističkom stazom.

nsuzivo