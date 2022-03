ŠIRENJE PANIKE NA BENZINSKIM PUMPAMA: Ko je i zašto širio lažne informacije o nestašici goriva? Šta nas čeka?

Cene nafte i gasa dostižu maksimum! Zbog rata u Ukrajini cene energenata na berzama menjaju se iz sata u sat. Situacija u Srbiji je u ovom trenutku stabilna: na pumpama ima goriva, cene su zamrznute Vladinom uredbom do 10. marta, a državni vrh uverava da nestašice neće biti i da ljudi treba da ostanu mirni i da ne prave zalihe.

Ipak, to ne sprečava pojedince da šire paniku. Pojedine benzinske pumpe sinoć su izdale nalog da se ograničava količina prodaje goriva i to za automobile maksimum 20 litara, za traktore 50 litara, a za kamione 100 litara. To je odmah napravilo redove na pumpama, a haotične slike su za tren završile na društvenim mrežama. Inspekcija je ekspresno reagovala, a benzinske pumpe koje su to radile dobile su kaznu jer je prekršen Zakon o zaštiti potrošača. Ko i zbog čega diže paniku? Kakva je situacija u Srbiji po pitanju goriva i hrane? Kakve cene mogu da se očekuju u narednom periodu? Na šta će sve rat u Ukrajini da se odrazi? Gosti "Usijanja": Nebojša Atanacković, počasni predsednik Unije poslodavaca Srbije Stevica Deđanski, predsednik Centra za razvoj međunarodne saradnje Blažo Marković, predsednik Sindikata policije i policijskih starešina

Urednica i voditeljka: Silvija Slamnig

