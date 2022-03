Sibinkić: Ideja postoji oko 30 godina, a što Novi Sad ne bi imao nešto poput Ade Ciganlije (VIDEO)

Novosadski veslači i kajakaši jedinstveni su u oceni da će izgradnja veslačke staze na Šodrošu njima kao profesionalnim sportistima omogućiti da treniraju na vrhunskom nivou, ali da će benefit za građane Novog Sada biti višestruki. Kako kažu, Novi Sad će dobiti sportsko- rekreativni centar, kojih ima Evropi, ili nešto slično kao što je Ada Ciganlija u Beogradu

Sibinkić: Kao da igramo na košarkaškom terenu koji je livada sa obručima zakucanim o drvo

Bora Sibinkić, predsednik kajakaškog kluba Vojvodina, ali osvajač brojnih evropskih i svetskih medelja u ovom sportu kaže da što se tiče veslačke i kajakaške staze u Novom Sadu to nije plan od sada i juče već plan od pre 30, pa čak i 40 godina.

– Lično sam oko 30 godina u ovom sportu. U Novom Sadu smo u poslednjih 15 godina u top pet sportova. Ne postoji prvenstvo sveta, Evrope gde mi ne učestvujemo u finalima ili osvajamo medalje. Zadnje tri olimpijade smo učesnici u kajakaškom delu takmičenja. Što se tiče trenažnog procesa veslačko kajakaška staza u Novom Sadu bi nama bila izuzetno potrebna jer mi u našoj zemlji nemamo borilište kao ostali sportovi. Da to plastično predstavim, mi igramo košarku na livadi gde smo zakucali dva obruča na dva drveta i tako se bavimo sportom. Veslačko kajakaška staza u Novom Sadu je potrebna- rekao je za NS Uživo.

Sibinkić ističe da se oni takmiče na kajakaškim stazama po Evropi i svetu i da bi voleli da imaju imaju i u Novom Sadu.

– To nije samo veslačko kajakaška staza, već će biti urađen jedan sportsko- rekreativni objekat koji sadrži mnogi pratećih sadržaja i koja omogućajava velikom broju ljudi da se bavi rekreativno sportom. Mi trenutno takvo borilište nemamo i plaćamo da idemo van zemlje kako bi trenirali. To je nemerljivo i zaista je značajno – naglasio je i dodao kada je reč o drugim državma ti sportski kompleksi izgledaju zaista predivno.

– Imate i primer Ade Ciganlije u Beogradu. To nije nikakva novina a i svakako imamo mogućnost da ovaj naš lepi grad proširimo na obalu – zaključio je.

Važan deo promocije Srpske Atine

Goran Pogančev, predsednik kajak kluba „Liman“ iz Novog Sada, kaže da će veslačka staza biti značajan pomak u istoriji veslačkog sporta u Novom Sadu.

– Do sada smo veslali na vodama koje imamo ovde i na Dunavu i na Šodrošu. Veslačka staza sa regulisanim vodostajem, ona koja je produbljena, izmuljena, urađena po svim standardima Međunarodne kajakaške organizacije će svakako biti značajan pomak u razvoju vrhunskog veslačkog sporta i ostalih pratećih grana, kao što su rekreacija i turizam. Da vam kažem, da na jednom međunarodnom veslačkom takmičenju, ima oko 400 takmičara plus prateće ekipe. Šta hoću time da kažem, to je važan deo razvoja i turizma i jako važan deo promocije Novog Sada i to sa jednom veslačkom stazom, urađenom po evropskim stnadardima. Od toga ne dobijaju samo klubovi nego i Grad ide dalje u razvoj kajakšakog sporta – naglasio je Pogančev.

Nova staza omogučiće da Novi Sad bude domaćin velikih takmičenja

On napominje da će nova veslačka staza omogućiti da Novi Sad bude domaćin velikih sportskih takmičenja u veslačkom sportu, što će kako kaže umnogome uticati na dalji razvoj ovog sporta u Novom Sadu, ali i u našoj zemlji uopšte.

– Cilj izgradnje jedne kvalitetne veslačke regatne staze po svim standardima koji propisuje Međunarodna kajakaška federacija, omogućuje Novom Sadu kao gradu domaćinu da konkuriše ili za neki Svetski kup, svetsko ili evropsko prvenstvo koje privlači jako veliki broj takmičara, timova ali i publike- precizira Pogančev.

Kajakaši i veslači jedva čekaju da se izgradi staza na Šodrošu

Na pitanje kakve su reakcije svih koji vežbaju ovde na Šodrošu na izgradnju nove veslačke staze kaže da svi jedva čekaju jer ćemo tada imati vrhunske uslove za trening.

– Samo klub „Liman“ ima oko 100 takmičara, “Vojvodina” isto tako, a zatim veslački klub “Danubius” sa tradicijom od preko 100 godina mnogo bi značilo da imaju regatnu stazu. Dunav je međunarodna plovna reka, sve je više brodova, čamaca, skutera i to sve otežava trening – zaključio je Pogančev.

Lučić: Nova veslačka staza najviše će značiti za bezbednost dece

Danilo Lučić, trener Veslačkog kluba “Danubius 1885”, ističe za NS Uživo da njihov klub ima tradiciju dužu od 130 godina i trenutno ima najviše mladih veslača od 12 do 16 godina.

-Novi Sad će sigurno na svetskoj mapi postati bitan sa takvoj jednom stazom. A po mom mišljenju, više će značiti za bezbednost dece. Jedan moj prijatelj je rekao da mi treniramo kao da treniramo biciklizam na auto-putu. Mi treniramo na saobraćajnici gde prolaze brodovi, gde leti prolaze gliseri, gde se čamci smatraju zabavom- naglašava naš sagovornik.

Lučić ističe da je u maju Svetski kup u Beogradu, a sledeće godine Svetsko prvenstvo i dodaje da će sve to moći da se realizuje i u Novom Sadu, koji je po rezultatima u veslanju i iznad prestonice.

-Imaćemo veću masovnost, jer ćemo imati bolje uslove. Mi treniramo na vodi koja se kreće, a takmičimo se na mirnoj vodi. To je kao kada bi trenirali fudbal na pesku a igrali ga na travi. Kada pustim početnike na vodu i kada prvi put treba da zaveslaju Dunav teče, oni ne mogu da se pripreme da naprave zaveslaj, nego odmah moraju da kreću kako ih Dunav ne bi odneo. Mi i kajakaši ćemo imati idealne uslove, a Novosađani će moći da se bave vodenim sportom- precizirao je Lučić.

Podsetimo, kao što je NS Uživo već pisao, veslačka staza koju se nalazi na Bledskom jezeru je neponovljivo iskustvo, u Lucernu se redovno održavaju takmičenja, a Novi Sad bi mogao sa svojom veslačkom stazom da bude rame u rame s njima.

Promo tekst