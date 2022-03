Mirović: Još deset porodica izbeglih i raseljenih lica dobilo svoj dom

Predsednik Pokrajinske vlade Igor Mirović uručio je danas ugovore koji će omogućiti stambeno zbrinjavanje izbeglih i raseljenih lica otkupom seoskih kuća sa okućnicom, istakavši da je ovo važna vest jer je još deset porodica dobilo svoj novi dom, te da je ovo prilika i da ožive pojedina naselja i sredine u Vojvodini.

foto: Pokrainska Vlada Vojvodine

„Ovim vidom podrške pokazujemo solidarnost i razumevanje prema onima koji su to i zaslužili. Od 2016. godine Pokrajinska vlada obezbedila je pomoć u visini od 168 miliona dinara za 368 porodica korisnika Fonda za izbegla, raseljena lica i za saradnju sa Srbima u regionu za kupovinu seoskih kuća sa okućnicom i poboljšanje uslova stanovanja. Kako bude snažio naš budžet, rašće i podrška ovim merama sve dok ne zbrinemo sve porodice“, rekao je Mirović.

foto: Pokrainska Vlada Vojvodine

On je istakao da Pokrajinska vlada preko Fonda realizuje i programe ekonomskog osnaživanja, za šta je od 2016. godine izdvojeno 82 miliona dinara za preko 450 korisnika, od kojih je 101 žena, kao i da je 767 najuspešnijih srednjoškolaca i studenata do sada dobilo jednokratnu novčanu pomoć od 30.000 do 40.000 dinara.

Događaju je prisustvovao i direktor Fonda za izbegla, raseljena lica i za saradnju sa Srbima u regionu Duško Ćutilo.