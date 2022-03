Novi Sad: Počinje izgradnja jedne od četiri podzemne garaže

NOVI SAD – Ove nedelje počinje izgradnja jedne od četiri javne garaže u Novom Sadu. Početak gradnje podzemne garaže kod Banovine (park kod Skupštine AP Vojvodine) očekuje se u narednim danima, prostor je već ograđen.

Kako se navodi u konkursnoj dokumentaciji u planu je da garaža bude podzemna, sa dve podzemne etaže, ukupne površine približno 6.000 m2. Kapacitet garaže je okvirno 90 putničkih automobila po etaži.

Gradonačelnik Novog Sada Miloš Vučević i direktori privrednog društva Javne garaže d.o.o. Novi Sad Johan Brajteneder i Vukajlo Babić zaključili su Ugovor o koncesiji za projektovanje, izgradnju, upravljanje i održavanje četiri javne garaže na teritoriji Grada Novog Sada i to:

Ulica Modene,

na uglu Uspenske i Šafarikove ulice,

kod zgrade Skupštine AP Vojvodine

Trg republike

Podsetimo, Grad Novi Sad raspisao je krajem 2019. javni poziv za davanje koncesije za projektovanje, izgradnju, upravljanje i održavanje javnih garaža na teritoriji Grada.

Grad obezbeđuje građevinsko zemljište, a privatnom partneru se koncesija daje na period od 40 godina. Predmet javno-privatnog partnerstva sa elementima koncesije, jeste projektovanje, izgradnja, upravljanje i održavanje četiri garaže na teritoriji Grada Novog Sada, s tim što svaka pojedinačna javna garaža čini posebnu partiju u postupku davanja koncesije.

U Ulici Modene planirana je gradnja podzemne garaže, a broj podzemnih etaža nije ograničen. Bruto površina jedne etaže je približno 3.500 m2, a kapacitet garaže je okvirno 100 putničkih automobila po etaži.

Na uglu Uspenske i Šafarikove ulice planirana je nadzemna javna garaža na četiri sprata, a površina garaže je oko 10.500 m2. Kapacitet garaže je okvirno 70 putničkih automobila po etaži.

Garaža kod zgrade Skupštine AP Vojvodine planirano je da ima dve podzemne etaže, ukupne površine približno 6.000 m2. Kapacitet garaže je okvirno 90 putničkih automobila po etaži.

Četvrta garaža bi trebalo da se nalazi na Trgu republike i planirano je da bude podzemna na dve etaže, površine 14.000 m2 i kapaciteta 400 putničkih automobila.

Prilikom gradnje garaža, izvođač radova treba i da obuhvati izgradnju objekta, uređenje, električno osvetljenje, dovod vode i kanalizacije, klimatizacije, kao i opreme za upravljanje i druge opreme koja je neophodna u skladu sa Važećim propisima. Koncesionar snosi rizik u vezi sa komercijalnim korišćenjem predmeta koncesije. Grad Novi Sad ni u kom slučaju ne daje garancije da će Koncesionar, u uobičajenim uslovima rada, posredno ili neposredno, ostvariti povraćaj uloženih sredstava ili troškova nastalih u obavljanju Koncesione delatnosti, niti će biti odgovoran za bilo kakvu štetu koja bi po tom osnovu mogla nastati za Koncesionara – piše u konkursnoj dokumentaciji.

Podsećamo da je Koncesionar privredno društvo koje su osnovale jedna od najvećih svetskih kompanija u oblasti izgradnje i upravljanja javnim garažama Best in Parking – Holding AG iz Beča i domaća građevinska kompanija Inobačka iz Novog Sada.

– Veoma sam zadovoljan što smo formalno završili prvi deo ovog zajedničkog posla i čestitam partnerima na tome. Uspešno smo sproveli posao poveravanja koncesije za izgradnju i upravljanje za čak četiri javne garaže u centru grada i verujem da će to rešiti jedan od najvećih problema sa kojima se Novosađani susreću, a to jeste nedostatak parking prostora. Želim da ohrabrim naše partnere da što pre krenu u realizaciju tih projekata, a mi ćemo se potruditi da obezbedimo sve neophodne uslove i dozvole, da bi se nesmetano pristupilo procedurama projektovanja i izgradnje. Mislim da je dobra odluka da se prvo krene sa realizacijom posla na dve lokacije, a ne istovremeno na sve četiri, kako bi to i finansijski i organizaciono-tehnički moglo biti bolje organizovano, rekao je gradonačelnik Novog Sada Miloš Vučević prilikom potpisivanja ugovora.

Novinarima se tada obratio i Johan Brajteneder i rekao: – Veoma se radujemo što ćemo sve projekte završavati zajedno sa preduzećem Inobačka i Gradom Novom Sadom kao partnerom. Srbija je za nas sedma zemlja u kojoj ćemo da poslujemo i radujemo se tome da što pre operativno počnemo da radimo na sva četiri projekta. Izgradnja javnih garaža će omogućiti Novom Sadu da optimalno uredi centar grada, da ga oplemeni da se bolje uredi saobraćaj i sveukupno poboljša kvalitet života u gradu. Radujemo se što sa četrdesetogodišnjim iskustvom komapnije Best in Parking – Holding AG, možemo da doprinesemo realizaciji ovih važnih projekata – rekao je Johan Brajteneder.

Grad Novi Sad