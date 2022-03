Vučević: Minimalna zarada u javnim i javno-komunalnim preduzećima definisana je u visini minimalne zarade na teritoriji Srbije

Gradonačelnik Novog Sada Miloš Vučević potpisao je u Gradskoj kući Poseban kolektivni ugovor za javno-komunalna preduzeća i druga javna preduzeća Grada Novog Sada sa tri reprezentativna sindikata, a to su Sindikat zaposlenih u komunalno-stambenoj delatnosti Novog Sada, Granski sindikat javnih saobraćajnih i komunalnih delatnosti „Nezavisnost“ i Sindikat zaposlenih u komunalno-stambenoj delatnosti Srbije. Tim kolektivnim ugovorom uređena su prava, obaveze i odgovornosti zaposlenih iz radnog odnosa u javno-komunalnim i drugim javnim preduzećima čiji je osnivač Grad Novi Sad, kao i međusobni odnosi učesnika tog kolektivnog ugovora.

- Predstavnicima sindikata zahvaljujem na postignutom dogovoru na osnovu kojeg smo danas potpisali Poseban kolektivni ugovor za novosadska javno-komunalna i javna preduzeća. Razgovori nisu bili laki, ali smo razgovarali otvoreno. Sindikati su se borili za što bolju poziciju zaposlenih, dok je Grad sagledavao ekonomsku stabilnost kao garant da se ne ugroze druge investicije u ovim izazovnim vremenima. Najveći pomaci u novom kolektivnom ugovoru su da smo minimalnu zaradu zaposlenima u javnim i javno-komunalnim preduzećima Grada definisali u visini minimalne zarade na teritoriji Republike Srbije. To je ozbiljan pomak, jer to garantuje da će rastom minimalne zarade na teritoriji države, automatski rasti plate u svim javnim preduzećima. Druga bitna promena tiče se definisanja minulog rada, regresa i toplog obroka i to na sledeći način - na nivou svih preduzeća će se minuli rad ceniti sa 0,5% od osnovice u odnosu na godine staža, topli obrok je povećan za 500 dinara bruto mesečno, dok je regres povećan na 33 000 dinara godišnje. Jubilarne nagrade za staž će biti isplaćivane od sad, ne samo za pune godine, nego i za 15, 25 i 35 godina radnog staža. U ni malo jednostavnim okolnostima uspeli smo da u određenoj meri popravimo položaj zaposlenih u novosadskim javnim preduzećima, a poseban podsticaj je i tačka ugovora koja se tiče ostvarene dobiti preduzeća iz poslovanja, koja može biti iskorišćena kao svojevrsna nagrada zaposlenima kroz novčanu stimulaciju. Sada ovaj Kolektivni ugovor treba razraditi pojedinačno u svim preduzećima, a molba poslodavcima je da se nikom ne smanjuju plate, već da se ide u korist rasta koji je realan i ima pokriće u ekonomskoj snazi grada i stabilnosti komunalnog sektora - rekao je Miloš Vučević.

Potpis na Kolektivni ugovor stavili su Obrad Tepić iz Granskog sindikata javnih saobraćajnih i komunalnih delatnosti „Nezavisnost“, Miladin Dragaš iz Sindikata zaposlenih u komunalno-stambenoj delatnosti Novog Sada i Vladimir Plavšić iz Sindikata zaposlenih u komunalno-stambenoj delatnosti Srbije.

Obrad Tepić iz sindikata „Nezavisnost“ se zahvalio predstvanicima Grada koji su učestvovali u pregovorima i naglasio da su svi bili izuzetno korektni bez obzira na to što su pregovori bili teški.

- Na kraju smo stigli do odličnog rezultata i smatram da je većina zahteva Sindikata usvojena. Najkrupni korak je taj što smo minimalnu cenu rada vezali za naše koeficijete – rekao je Tepić.

Miladin Dragaš iz Sindikata zaposlenih u komunalno-stambenoj delatnosti Novog Sada zahvalio se svojim kolegama iz Sindikata, kao i predstavnicima Grada na razumevanju i korektnosti.

- Vrlo je bitno istaći da smo se izborili da naši, nažalost, oboleli zaposleni koji boluju od najtežih bolesti, imaju plaćeno bolovanje 100% - naglasio je Dragaš.

Vladimir Plavšić iz Sindikata zaposlenih u komunalno-stambenoj delatnosti Srbije pridružio se izrazima zahvalnosti kolega prema osnivaču, istakavši da pregovori nisu bili nimalo laki.

- Grad je prepoznao težinu situacije u komunalnom sektoru, a najvažnije je to što preko 800 zaposlenih koji su bili ispod minimalne zarade, neće biti ispod minimalca. To je veliki korak ka sistemskom uređenju materijalnog položaja zaposlenih u komunalno stambenoj delatnosti Novog Sada – zaključio je Plavšić.

