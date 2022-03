PREDUZETNIŠTVO I STARI ZANATI NA NOVOSADSKOM SAJMU: E-fiskalizacija, žensko preduzetništvo i radionica tkanja pod istom kupolo

Sajam preduzetništva i starih zanata, koji Novosadski sajam organizuje u saradnji sa Pokrajinskim sekretarijatom za privredu i turizam, biće održan u ponedeljak i utorak 21. i 22. marta, u Kongresnom centru „Master“.

Na otvaranju Sajma prošle godine, u formatu za koji se nadamo da se neće ponoviti, rekli smo da je to način da gradimo mostove za neka buduća vremena. Budućnost je došla i za Sajam i za Pokrajinski sekretarijat i mi hodamo mostovima koje smo izgradili. Prvi korak na tom mostu jeste upravo Sajam preduzetništva i starih zanata koji će biti obogaćen i sa nekoliko veoma važnih panela. Pre svega govorićemo o e-fiskalizaciji, za koju mislimo da je jedna od udarnih tema za sve one koji se bave privredom na svaki način, imaćemo prezentaciju nove knjige dr Indire Popadić i radionicu tkanja – jer nam je želja da promovišemo stare zanate i kako se njima bavi, rekao je, dr Nenad Ivanišević, pokrajinski sekretar za privredu i turizam i dodao da će među učesnicama radionica biti i žene u nauci sa kojima je potpisan Sporazum. On je istakao da je ideja da se promoviše žensko preduzetništvo osvetli što više aktuelnih tema interesantnih za preduzetnike. Kao što su brendiranje i zaštita intelektualne svojine .

– Nakon što smo potpisali Protokol o saradnji sa gospodinom Ivaniševićem, pre nepunih mesec dana, organizujemo Sajam preduzetništva i starih zanata. Za sada imamo 22 izlagača, ali prijave i dalje stižu. Prvi put će Sajam biti u realnom format. Prošle godine smo ga, iz objektivnih razloga, realizovali na našoj web-platformi ExpoOnline.rs, rekao je Slobodan Cvetković, generalni direktor Novosadskog sajma I najavio nastavak saradnje na Poljoprivrednom sajmu u maju i na Sajmu turizma u novembru

On je iskoristio priliku i da najavi sutrašnji Sajam saobraćaja „Traffic Solutions Expo“, u Kongresnom centru „Master“, ali i saopštio da je Mađarksda potvrdila da će biti Zemlja partner na predstojećem 89. međunarodnom poljoprivrednom sajmu.

Jedna od tema Sajma preduzetništva i starih zanata, biće Zakon o zanatstvu, a uskoro će, u saradnji sa NALED-om biti organizovan poseban skup o Socijalnom preduzetništvu i starim zanatima. Takođe, u sredu 23. marta, po završetku Konkursa za žensko preduzetništvo biće raspisan i Konkurs za zapošljavanje vredan više od 40 miliona dinara, gde će žene i druge teže zapošljive kategorije imati prednost.

mirodjija.rs