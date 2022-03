Vučević:Investirno je 270 miliona dinara u izgradnju, i nastavljamo da sa Pokrajinom i Republikom, ulažemo u zdravstvenu zaštitu

Vučević:Investirno je 270 miliona dinara u izgradnju ovog objekta, i nastavljamo da sa Pokrajinom i Republikom, ulažemo u zdravstvenu zaštitu

Novi objekat Doma zdravlja ''Novi Sad'' u naselju Adice, nakon što je opremljen i priključen na infrastrukturu, počinje da radi u ponedeljak 21. marta 2022. godine. Prema rečima direktora Doma zdravlja ''Novi Sad'' prim. dr Veselina Bojata, ideja o izgradnji te ambulante datira od pre pet godina, a usvojena je na osnovu analize zdravstvenih potreba žitelja. Kako se pokazalo, u Adicama živi oko 17000 građana, i uglavnom je to radno aktivno stanovništvo. Novi objekat u Adicama danas su posetili gradonačelnik Novog Sada Miloš Vučević i predsednik Pokrajinske vlade Igor Mirović.

- U godinama iza nas Adice su bile utočište našim sunarodnicima koji su, spašavajući živote, ovde dolazili i razvijali to naselje. Nije tada bilo lako sve organizovati i sinhronizovati, i posle dve, tri decenije nastojimo da stvorimo uslove života kako i priliči 21. veku. Sve što radimo u Adicama, činimo da bi žitelji imali osećaj da su ravnopravni sa sugrađanima u drugim delovima Novog Sada. Najviše nam znači kada vidimo da su zaposleni zadovoljni novim objektom i što znamo da će biti na usluzi građanima. Grad je investirao 270 miliona dinara u izgradnju i opremanje ovog objekta, i nastavljamo da, zajedno sa Pokrajinom i Republikom, ulažemo u zdravstvenu zaštitu. Ponosan sam na sve šta je urađeno u prethodnih pet, šest godina na tom polju. Izgrađen je novi objekat Zavoda za hitnu medicinsku pomoć, rekonstruisan je najveći objekat Doma zdravlja na Limanu, u šta je uloženo 10 miliona evra, izgrađena je bolnica na Mišeluku, a Pokrajina i Republika realizuju velike investicije u Kliničkom centru Vojvodine i Institutima u Sremskoj Kamenici – istakao je gradonačelnik Miloš Vučević.

Kako je rekao prim. dr Veselin Bojat, u objektu na Adicama je najsavremenija oprema, prvobitno planirana kvadratura od 800m2, je povećana za 30 posto, računajući na buduće potrebe. U ambulanti će raditi pet lekara opšte prakse, dva ginekologa i dva stomatologa, a imaće i laboratoriju. Kako je najavio Igor Mirović, do septembra će biti ishodovana građevinska dozvola za izgradnju nove Dečje bolnice. On je ocenio da je značajno povećanje standarda u zdravstvu u zadnjih nekoliko godina, rezultat zajedničkog angažmana sva tri nivoa vlasti u Srbiji. Mirović je podsetio na to da su u toku intenzivni radovi na B i C blokovima KCV, te da je završena prva faza izgradnje ''Kamenice tri''. On je naglasio da sada u ''Kamenici'' ima tri magnetne rezonance, da su obezbeđeni iks nož i novi pet skener.

