Vučević: Ova investicija će promeniti izgled naselja - na mestu livade biće izgrađen moderan objekat Dom zdravlja

Gradonačelnik Novog Sada Miloš Vučević položio je kamen temeljac za izgradnju objekta Doma zdravlja ''Novi Sad'' na Vidovdanskom naselju. Novi objekat biće značajan za stanovnike tri mesne zajednice (Vidovdansko naselje, Slana bara i Klisa,) jer će obezbediti uslove za primarnu zdravstvenu zaštitu u tom delu grada. Na tom i gravitirajućim prostorima živi preko 25 000 stanovnika, korisnika zdravstvene zaštite.

-Zadovoljan sam što žitelji ovog dela grada pozitivno gledaju na ovu investiciju koja će promeniti izgled naselja, jer će na mestu livade biti izgrađen moderan objekat Dom zdravlja. I ovu priliku koristim da se zahvalim zaposlenima u zdravstvu na predanom radu i trudu, posebno u prethodnom periodu. Grad nastoji da im obezbedi najbolje uslove, objekte i opremu. Na ovom projektu sarađujemo sa kineskom kompanijom „China Construction Front Group“ i nadam se da će svoju ponudu, koja je izabrana kao najbolja, realizovati u predviđenim rokovima. Kako su mi sada rekli, objekat će biti završen do 1. oktobra, te će na jesen biti na usluzi građanima. U ovoj ambulanti biće 46 zaposlenih medicinskih radnika, a imaće odeljenja predijatrije, opšte medicine, stomatologije, ginekologije, kao i patronažnu službu – rekao je gradonačelnik Miloš Vučević.

Kako je pojasnio, Grad ulaže trud, da građani u perifernim delovima Novog Sada imaju jednake uslove za život kao i oni koji žive u naseljima bližim centru. Vučević je izjavio da trenutna kompleksna situacija u svetu i otežavajuće okolnosti na tržištu neće zaustaviti realizaciju ove važne investicije.

- Oduševljen sam i što su na ovom gradilištu radnici iz Turske, Kine i Srbije. To pokazuje koliko se više gradi u Srbiji u odnosu na neka ranija vremena. Inače, iz zajedničke kase svih Novosađana za ovaj projekat je opredeljeno 207 miliona dinara, a plus će Grad investirati i u okolnu infrastrukturu. Mimo investicija u zdravstvo koje finansiraju Republika i Pokrajina, Grad je od 2012. godine u te svrhe uložio 6,5 milijardi dinara, i to je zajednička pobeda svih stanovnika Novog Sada – zaključio je gradonačelnik Miloš Vučević.

