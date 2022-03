KVAR MOTORA NIJE SIGURNO! Vojinović o faktorima koji su doveli do PADA KINESKOG AVIONA

Petar Vojinović, urednik portala Tangi six istakao je da postoje razne spekulacije o tome kako je došlo do nesreće, a ne isključuje se mogućnost samoubistva posade.

- Nemamo nikakve informacije detaljnije još uvek, s obzirom na to da se sve dogodilo juče, ali najverovatnije nema nikakve veze sa ovom situacijom u Ukrajini. Mislim da otkazivanje motora ne može biti jedan isključiv i odlučujući uzrok nesreće, budući da su putnički avioni projektovani tako da iako oba motora prestanu da rade, bez problema može da se sleti - navodi Vojinović.

On je dodao i da se piloti Er Srbije posebno obučavaju za vanredne situacije.

- Piloti Er Srbije vežbaju u simulatorima za vanredne situacije i jedna od tih vežbi je da im npr. iznad Valjeva nestanu oba motora, a oni bez problema mogu da slete u Beograd. Posebno u uslovima ovog leta. Prema nekim podacima avion je imao neprekinut rutinski let negde na visini krstarenja do 10 km visine i šta god da se avionu desi na toj visini, pa i prestanak rada motora, on može da dojezdi do najbližeg aerodroma. U ovom slučaju, sa te visine od 10 km je avion krenuo iznenada da pada - ističe Vojinović i dodaje:

- Po podacima koje je avion emitovao možemo da rekonstruišemo neku vrstu profila leta, koji indikuje da je imao nestandardno, ekstremno nestandarndu vertikalnu brzinu, odnosno ugao poniranja. Istražitelji mogu da interpretiraju moguće uzroke i po izgledu olupine, ako se desi neka detonacija na velikoj visini - kaže Vojinović.

On dodaje da postoji verovatnoća da je neko uspeo da uspostavi kontrolu nad avionom.

- Šta god da je uzrokovalo ono što je takođe malo manje bizarno je da je na oko 3 km visine avion bio preveden u pozitivan napadni ugao, što indikuje penjanje u nekom trenutku, što znači da je neko uspeo da uspostavi kontrolu, ili je on imao neku aerodinamičku inerciju prilikom tog pada - navodi Vojinović.

Urednik portala Tango six navodi da postoje i spekulacije da je moglo da dođe i do samoubistva posade.

- Ono što je ovde sreća u nesreći što nije reč o nekom okeanu, pa će crne kutije gotovo sigurno biti pronađene. Ima serija spekulacija na koje mogu da ukažu, od nekog nestandardnog, dramatičnijeg kvara da ono što smo videli nije se nikada dogodilo i verovatno nećemo ni videti više do namerne akcije samoubistva posade. I o tome se spekuliše. Pre nekoliko godina kada je to bio avion poznate švajcarske kompanije, odnosno jedan od pilota je to uradio i tada je bio dovoljan samo jedan audio snimak koji je to indikovao. Mi možemo samo da otpisujemo neke stvari dok se ne otvori crna kutija, kao što bih ja otpisao ovo da je zbog prestanka oba motora došlo do nesreće. Oko 80 odsto avionskih nesreća uzrokovano je ljudskim faktorom. Za dve nedelje ćemo videti preliminarne rezultate - kaže Petar Vojinović urednik portala Tango six.

On je dodao da ćemo sve ovo za tri dana zaboraviti.

- Frekvencija dešavanja fatalnih nesreća u putničkoj avijaciji je toliko retka da je to i dalje najbezbedniji vid saobraćaja, ali je i medijski u nekom negativnom smislu i najatraktivniji - istakao je Vojinović.

