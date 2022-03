ZRAČI POZITIVNOŠĆU U PUMA MAYZE SILUETI IZ KOLEKCIJE CRYSTAL GALAXY

Nova kolekcija Crystal Galaxy koja nam dolazi od brenda PUMA, pronalazi inspiraciju u svakodnevnom životu i prirodnim svojstvima kristala, da osnaži, inspiriše i izleči svet u kojem živimo.

Kolekcija Crystal Galaxy je namenjena ženama koje blistaju i zrače pozitivnošću. Kao deo Pumine platforme She Moves Us u kojoj se pojavljuju realne i osnažene žene, u kampanji za kolekciju Crystal Galaxy se pojavljuje olimpijska sprinterka Imani Lara Lansikot. Ova engleska sprinterka iz Velike Britanije, trenira rigorozno, dok ostaje posvećena i radosna, savršeno prenoseći poruku koja stoji iza kolekcije, kao i platforme She Moves Us.

Predstavljamo vam Crystal Galaxy Mayze siluetu, čiji dizajn je inspirisan moćnim dragim kamenom amazonitom. Patika ima detalje u boji i ukrase u obliku baš ovog dragog kamena, koji simbolizuje spokojstvo, blagostanje i dobru energiju. Birajte obuću koja odgovara energiji koju želite da unesete u svoj život.

Zablistajte sjajnije nego ikada u novim Puma Mayze Crystal Galaxy patikama koje su dostupne u N Selection prodavnicama širom Srbije, kao i online na www.nselection.rs

