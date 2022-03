VUČEVIĆ: U nedelju biramo domaćina naše kuće! Srbija uspela da obezbedi 70 odsto svih direktnih investicija sa ZAPADNOG BALKANA

Miloš Vučević, potpredsednik SNS i gradonačelnik Novog Sada, poručio je u finišu izborne kampanje da izbori nisu igra, a da država nije igračka, napominjući da je to poruka koju je tokom kampanje ponavljao i sam predsednik Aleksandar Vučić.

– Lično sam prepoznao istinu u toj formulaciji. Na nekim ranijim izborima, pa i ovde lokalno u Novom Ssadu, videli smo primere kada neko baš tako doživljava izbore i državu. Posle toga imamo gomilu problema i kajanja, pa i negodovanja što neko sa takvim političkim profilom participira u političkom životu. Ne možemo naknado da se kajemo, moramo razmisliti na sam izborni dan o čemu odlučujemo i za koga glasamo. Tih pola sata tog dana uključujući dolazak i odlazak sa biračkog mesta nije mnogo jer je to za naredne četiri godine. Verujem da će ljudi razumeti da nije vreme za rizične poteze, testiranje, biranje interesantnih, zanimljivih, a ne bitnih stvari. Te bitne stvari su ključne za kvalitet života – rekao je Vučević koji je dao za gradski servis Novosadsku televiziju.

Prvi čovek Novog Sada naglasio je da te interesantne stvari traju par dana i nestanu, puknu kao mehur od sapunice.

– Moramo da razumemo da država nije igračka, pa da je damo nekom neozbiljnom u ruke, pa da je razbije. Onda svi imamo problem, i to smo doživeli u ne tako dalekoj prošlosti. Bio je taj Preletačević Beli koji je ljudima bio interesantan, a onda kad smo se otreznili i videli da je dobio 9 odsto, onda kod ponavljanja izbora nije dobio ni pola posto, jer su ljudi shvatili da ovo nije igra. Prvo nije Pesma Evrovizije, već se glasa za onog ko garantuje veću sigurnost i izvesnost. Mi 3. aprila biramo domaćina naše kuće, ko će da bude kapetan našeg broda, da ga sačuva od ovih velikih talasa koje prave velike oluje koje su zavladale na svetskim morima, da naš brod ne potone, već da dođemo do mirne luke. Kada se smiri more, da se vratimo na naš kurs i mirno plovimo – slikovito je objasnio Vučević.

Vodimo računa da osetimo što manje posledica globačlne krize

Gradonačelnik Vučević koji je ujedno i potpredsednik Novog Sada uverava građane da su sigurni kada je reč o obezbeđivanju najvažnijih životnih namirnica.

Srbija je obezbeđena i to je plod odgovornog pristupa i prepoznavanja situacije i dobrih poteza državnog rukovodstva koje je obezbedilo najvažnije. Ovo je kriza kakva nije zabeležena od Drugog svetskog rata i nema garancije da neće biti veće krize i sukoba, da ovo ne može da dalje eskalira i da da garanciju da ne mogu da poskupe životne namirnice, dobra, energenti – objašnjava Vučević i dodaje da Srbija postupa odgovorno prema svojim građanima i vodi računa da osetimo što manje negativnih posledica ove globalne krize.

Neće biti lako, hrana nam neće biti problem, nadam se što boljim uslovima za energente

– Neće biti lako, ali što se tiče hrane tu nikakvih problema nema. Verujem da ćemo energente uspeti da nabavimo po što boljoj ceni. Srbija je pokazala jednu odgovornu, principijelnu u doslednu politiku i mi ne sedimo na više stolica, nego na jednoj. I ne igramo jednu, dve ili više igara u zavisnosti od toga sa kim pričamo.

Predsednik na isti način zastupa naše interese u Vašingtonu, Moskvi, Pekingu, Berlinu

Predsednik, naglasašava Vučević na isti način zastupa naše nacionalne interese i u Briselu, Vašingtonu, Moskvi, Pekingu, Berlinu. Nemamo tri ili četiri opcije, pa ih vadimo iz šešira, već našu nezavisnu i slobodu državu koja donosi odluke u interesu njenih građana. Podržavamo teritorijalne integritete drugih država, ali isto tako ne želimo da uvodimo sankcije onima za koje nemamo ekonomski interes. Ne želimo da se svrstavamo u neke blokove i da ratujemo, već da sačuvamo mir i stabilnost u regionu. Želimo da sačuvano našu državu i naše građane, jer smo mnogo stradali u XIX veku.

Aposlutno se zalažemo za princip nepovredivosti granica, ali neka kažu za koga važi, a za koga ne

Ovrćući se na negućnost da Srbi sa Kosova i Metohije učestvuju na izborima Vučević ističe da to predstavlja jaku političku poruku.

– Blaga je reakcija međunarodne zajednice, gotovo nikakva. Oni vas udare, a međunarodna zajednica pozove obe strane na uzdržanost. Mi u odnosu na te okolnosti moramo da sačuvamo našu kuću i da dobro vodimo naš brod. Ne vredi da pričamo o svetskoj nepravdi, iako je to tačno.Veći zločin izvršen je prema našoj državi 1999. sada im se obija o glavu. Sve što su koristili kao formulaciju za napad na našu zemlju, sada Rusi koriste. Apsolutno se zalažemo za princip nepovredivosti granica, ali samo da nam kažu za koga važi, a za koga ne i kojih granica i od kada. Jugoslovenske granice povredive, republičke nepovredive, ali republičke povredive kada je Srbija u pitanju. A ono što zovu takozvana republika Kosovo, e te granice su isto nepovredive, i ukrajinske granice nepovredive – mišljenja je Vučević.

Sve otrovne strelice idu ka Srbiji. Žele da nas prestave kao remetilački faktor i neku malu Rusiju

Kako upozorava naročito ga plaše potezi administracije u Prištini, ali i u Podgorici naročito deo na čelu sa Milom Đukanovićem koji nisu nisu dali da se polože venci u kasarni Danilovgradu na godišnjicu obeležavanja NATO agresije.

Sve otrovne strelice idu ka Srbiji, žele da nas predstave kao neku malu Rusiju koja je remetilački faktor u ovom delu Evrope i koju bi naravno trebalo disciplinovati, ako ne vojno, onda ekonomski. Moramo da razumemo okolnosti u kojima živimo i da donosimo najbolje odluke za naše građane. Ključna reč jeste pitanje odgovornosti što se tiče 3. aprila. O tome odlučujemo, da kuću sačuvamo, a da pri tom vodimo računa o našim ljudima na Kosovu i Metohiji kojima pogoduje da država donosi odluke koje su odgovorne i da ojačaju njihovu poziciju, a ne da ih ugrozi još više.

Investicije i sa Istoka i sa Zapada, postoji izvesnost, vladavina prava

Govoreći o investicijama prvi čovek Novog Sada ističe da je nesporno da je Srbija prethodnih godina uspela da obezbedi 70 odsto svih direktnih stranih investicija na Zapadom Balkanu, što je dovelo do rasta BDP i povećanja broja zaposlenih i poboljšalo kvalitet života.

To utiče i na političku stabilnost, jer kada imate investicije iz SAD, Rusije, Kine, Francuske, Nemačke, pokazujete da ste sigurno i stabilno polje, da tu postoji izvesnost, vladavina prava i naravno vredi ljudi koji su dobri radnici. Na osnovu svega toga, država ima više para da investira u putnu infrastrukturu, bolnice, železnički saobraćaj, škole i obdaništa, da pravimo sportske centre, više izdvajamo za kulturu.

Novi Sad ima sedam novih fabrika, vrtići su besplatni, građevina je pokrenuta

Prvi čovek Novog Sada kome je ovo treći uzastopni mandat što je u istoriji pošlo samo njemu za rukom napomenio da je da podatak da su vrtići u Novom Sadu potpuno besplatna obdaništa, a to da su mogli da sporovedu jer doveli sedam fabrika, pokrenuli građevinu , bolje se gradi, odgovornije se ponašamo prema gradskoj kasi, a tako je i na nivou Republike.

Preživeli smo i poplave, obavezu da izvršimo fiskalnu konsolidaciju, smanjenje plata i penzija, doživeli koronu dve godine sada i ukrajinsku krizu, a ne da nismo propali, nego smo napravili iskorak. Mi smo do 2012. proizveli vrednosti od 32 milijarde evra, a danas Srbija proizvodi 53 milijarde evra ukupne ove društvene vrednosti sada vidite koji je to skok za jednu deceniju – kaže.

Ne može 15 ljudi da zaustavi razvoj Grada, ne sporim nikome da ima drugačije mišljenje ideje, ali loše je ako ih zasnivate na bakljama, pretnjama

– Neće Grad dozvoliti da 10-15 ljudi zaustavi razvoj Grada. Ne sporim da neko ima različite ideje, poglede, koncepcije, ne treba svi isto da mislimo. Ali loše je ako svoje argumente zasnivate na bakljama, suzavcima i pretnjama da ćete nekome doći na kuću i to se ikada nije dešavalo. Reč je o huliganskim izgrednicima koji su aprila 2020. učestvovali u napadima na Gradsku kuću kada je gorela i oni nam danas pričaju da neko GUP-om razara Grad, a oni su hteli da zapale grad. Čime smo to uništili grad sa stranim investicijama, sa sedam fabrika, 30.000 novih radnih mesta, sa dve evropske titule sa besplatnim vrtićima i rekordnim brojem dece u njima, sa izgrađenim Žeželjevim mostom, bolnicom na Mišeluku, šta smo loše uradili da neko zaključi da ćemo uništiti grad? Ti koji kažu da ne sme da se gradi u gradu, vode razornu i pogubnu politiku, oni žele loše gradu – izričit je Vučević.

Nikada transparentnija rasprava

On naglašava da rasprava nikada nije bila transparentnij.

-Još su mi gori oni koji to ne osuđuju i govore da su ovi huligani isprovocirani. Čime to? Što je bila javna sednica, što nisu dozvolili da se raspravlja o prigovorima za koje kažu da su osnovani. Pa, oni nisu hteli da pričaju o njima! Kad ih tužilac pozove da ih pota zašto su pretili ljudima, oni kažu: „Ovo je pritisak na nas aktiviste!“. Oni pale baklje, bacaju suzavce, prete urbanistima doći ćemo vam na kući i videćete šta će biti sa vama, oni se pozivaju na politički progon. A onda ispred suda kažu da ako im bude određen pritvor idu na stan gradonačelnika. Ko pravi pritisak – mi koji ćutimo ili vi koji kažete da ćete ići nekome na kuću? Jel se sećate ko je to radio 30-ih godina prošlog veka? Ne mogu nikome da prete, nikome neće ići na kuću i ničijoj deci neće pretiti. Gad će doneti GUP kako većina odbornika bude glasala, sa usvojenim ne malim brojem primedbi i kritika, ali bi bilo fer da neko kaže da je po novom GUP 180 hektara više zelenih površina nego po važećem.

Milsite da neko može da nas kupi, a da mi uništtimo Grad i potopimo. E pa ne može

Gradonačelnik Novog Sada naglašava da bi bilo korektno da neko kaže da je Kamenička ada po novom GUP postaje zelena oaza, a po važećem GUP-u je tamo dozvoljena gradnja objekata. Bilo bi fer da neko kaže da odmuljivanjem Šodroša mi čuvamo i riblji fond i biodiverzitet, čuvamo i nivo podzemnih voda u južnom Telepu.

Bio bi fer da neko kaže da nam veslačke staze sklanjaju decu sa Dunava i sportiste da imaju najbolje uslove da treniraju. Bilo bi fer da neko kaže da treba da očistimo Šodroš koji je zamuljen i pun školjki od automobila. Igrom slučaja odrastao sam tu, učio da pecam i plivam, nekad smo se zimi tamo i klizali. Zašto i neko ko je odrastao u tom ambijentu uradio nešto protiv toga. Mislite da neko može da nas kupi – da nam da apartmane, stanove, pare, da bismo uništili grad i potopili ga. Verovatno polaze od sebe da bi se oni prodavali, Pa nismo svi na prodaju, treba da nastavim da živim u ovom gradu i moja deca i porodica Niko ne može da zaustavi Grad. Imaju izbore pred sobom, pa neka se kandiduju sa tim idejama.

Novi Sad je ušao u projekat Čista Srbija i dobiće centralni prečistač otpadnih voda

Novi Sad je ušao u projekat Čista Srbija i dobiće centralni prečistač otpadnih voda i nećemo prljati Dunav.

– Ugovorili smo preko 100 kilometara dodatno fekalne kanalizacije i rešili kanalizaciju u većini prigradskih mesta. Kisač i Čenej dobijaju kompletnu kanalizaciju, a Rumenka taj deo koji je falio, raspisana je nabavka. Po prvi put ćemo imati rešenu deponiju. Zar sve to nije ekologija? Gotovo dva miliona evra smo sa Pokrajinom investirali u Kamenički park, radili smo zalivne sisteme u Futoškom parku. A šta su oni tačno uradili po pitanju ekologije? Možda to što su pljačkaški privatizovali sve naše novosadske fabrike i sve ih ugasili. Ako im je to ekologija da ne rade fabrike, onda ima skidamo kapu, pošto smo bez svih fabrika ostali. Plate ne mogu da budu veće od ovoga jer ste nam ostavili minus, ni julu nam niste ostavili. Verujem da ćemo do kraja mandata sledeće vlade imati neto platu 1.000 evra i penziju 500 evra. To i građani znaju. Sumnjičavo su nas posmatrali kada smo rekli da će plata biti 500 evra i to se ostvarilo.

Istina je na strani onih koji veruju u to što rade. Ništa u kampanji nemamo negativno prema političkim konkurentima. planovima, da građanima predstavimo ideje, program i cilj u koji verujemo. Molim sve građane da još jednom razumeju da 3. aprila izađu na izbore i glasaju o tome kuda država treba da ide u narednih pet godina. Molim da razumeju da mi nismo izolovano ostrvo, da se mnoge stvari prelivaju na nas i da mi njeni građani imamo odgovornost prema našoj državi koji treba da manifestujemo i u izbornom danu i molim vas nemojte da propustite tu priliku. Pitanje odgovornosti je pitanje svih pitanja. Uslov svakog daljeg napretka je da sačuvamo mir i stabilnost. Bez toga nema ni plata, penzija, pruge, autoputa, škole, bolnice, vrtića.

nsuzivo.rs