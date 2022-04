Gradski odbor SNS: Građani demantovali Boru Novakovića

Ako je nešto tačno u današnjoj izjavi potpredsednika Narodne stranke Borislava Novakovića, onda je to da je na izborima 3.aprila pobedio Novi Sad. I to sa rekordnih 103.000 glasova. Toliku podršku niko nikada od ponovnog uvođenja višestranačja u našoj zemlji do danas nije imao u Novom Sadu. Jedini ko može da ostvari veću podršku je upravo naša Srpska napredna stranka na lokalnim izborima za dve godine, jer ćemo i brže i bolje i jače raditi za Srpsku Atinu. Rezultati izbora su nam dali potvrdu da imamo podršku građana u projektima koje sprovodimo.

Ono što Novakovića i destruktivni deo opozicione političke scene najviše brine je to što bi i da su prekjuče održani lokalni izbvori u Novom Sadu, naša stranka sa koalicionim partnerima, opet imala ubedljivu većinu u Skupštini grada. Boru boli i to što su mu prsti i dalje daleko od novca poreskih obveznika i što je bahaćenju i lažima došao kraj. Da li će Bora Solunac konačno shvatiti da ga Novosađani ne žele i krenuti da se bavi nekim poslom van politike za koju očigledno nije talentovan? Mi u Srpskoj naprednoj stranci ubeđeni smo u to da neće, jer je kriminal jedina oblast u kojoj se snalazi.

Srpska napredna stranka još jednom se zahvaljuje Novosađanima na visokom nivou odgovornosti koji dokazuje velika izlaznost i na tome što su po ko zna koji put u poslednjih deset godina prepoznali ko radi u njihovom interesu. Upravo rekordna podrška građana našem predsedniku Aleksandru Vučiću i Srpskoj naprednoj stranci govori o tome u kom pravcu građani žele da Srbija ide u ovom teškom istorijskom trenutku. Podsećamo da je Aleksandar Vučić jedini predsednik Srbije koji je dva puta uzastopno pobedio na izborima u prvom krugu, a uz legendarnog Nikolu Pašića, političar koji je najduže uživao poverenje naroda. Što se tiče Bore Novakovića i njemu sličnih političara u pokušaju , oni mogu da se pohvale jedino brojem afera u prošlosti i plasiranih laži u sadašnjosti.