IMAĆEMO SNAŽNU VLADU Vučević: SNS i SVM treba da čine vlast

Pobednička lista Srpske napredne stranke i njen koalicioni partner Savez vojvođanskih Mađara trebalo bi da čine buduću vlast na republičkom nivou, poručio je potpredsednik SNS i gradonačelnik Novog Sada Miloš Vučević i dodao da je "sve ostalo" stvar budućih međustranačkih razgovora.

Vučević je u intervjuu za "Novosti" istakao da će Srbija imati snažnu vladu koja će, kaže, moći da odgovori svim budućim izazovima, nastaviti razvoj i modernizaciju države i negovati odnose sa susedima i tradicionalnim prijateljima.

Sumirajući rezultate nedavno održanih izbora, Vučević naglašava da je bila ogromna izlaznost građana, te da je zabeležena istorijska pobeda Aleksandra Vučića.

"Srpska napredna stranka je osvojila ubedljivo najviše glasova i na parlamentarnim izborima i apsolutni je pobednik sa 120 mandata. Prva sledeća lista ispod naše ima tri i po puta manje mandata. To su činjenice", rekao je Vučević i dodao da SNS nije u potpunosti zadovoljna, jer je "letvicu podigla izuzetno visoko".

On je poručio da će se analizirati svaki promil koji je SNS dobio manje od očekivanog.

Na pitanje ko u SNS snosi najveću odgovornost zbog velike razlike u glasovima koje je dobio Vučić kao predsednički kandidat, i onih koje je dobila lista SNS, odgovara da je stranka ponosna na rezultat predsednika.

"Treba biti svestan okolnosti u kojima su se održavali ovi izbori, i građani su se vezali za jednu ličnost, za našeg predsednika Vučića, i izabrali su njegovu sigurnu ruku da ih vodi kroz krizu u kojoj se ceo svet nalazi zbog dešavanja u Ukrajini", rekao je Vučević.

Na pitanje da li vidi svoju objektivnu odgovornost zbog toga što je SNS ostvario rezultat od oko 37 odsto, manje od republičkog proseka od skoro 43 odsto, Vučević kaže da ne beži od lične odgovornosti, pre svega za rezultate u Novom Sadu i Vojvodini.

Vučević se osvrnuo i na predizbornu kampanju SPS-a, za koju kaže da je vođena "paljenjem patriotske vatre" u vreme ukrajinske krize, čime su "profitirali na proruskom sentimentu".

"Nisam bežao da o tome javno govorim. Meni se nije svidela kampanja koju su socijalisti vodili", istakao je Vučević, dodajući da su socijalisti "delili funkcije pre izbora".

On kaže da su socijalisti "možda svoje birače uspeli da ubede u predizborni slogan "Dačić premijer", ali, kaže, njega sigurno nisu.

Na pitanje kako gleda na komentare da je SPS "priterao u ćošak" SNS da ih uzme za partnere na republičkom nivou, jer u Beogradu bez njih ne može da formira gradsku vlast, Vučević odgovara da ne misli da je SNS bilo ko saterao u ćošak.

"Mi smo apsolutni pobednici izbora u Beogradu. Biće ponavljanja glasanja na nekoliko biračkih mesta, a predstoje međustranački razgovori. Vidim da sa one ''druge strane'' ima odbornika koji neće sa Ðilasovom opozicijom. Ima tu još dosta vremena za donošenje konačnih zaključaka, ali ne sumnjam da će biti kako je većina Beograđana pokazala na izborima", rekao je Vučević.

On je rekao i da je predložio nove izbore na jesen, jer, kaže, nije više mogao da sluša "postizbornu histeriju", prekrajanje izbornih obećanja data građanima, kao i osporavanje legitimiteta pobedniku - SNS koji je osvojio 120 mandata.

"Nisam iznenađen što je predsednik Vučić rekao da nije za to i da to nije dobro za državu u ovom momentu, da imamo nekoliko meseci tehničke vlade", dodao je Vučević. Gradonačelnik Novog Sada kaže i da ogromna većina članstva, kao i on lično, još ne mogu da se pomire sa odlukom predsednika da ode sa čela stranke.

"Nikako ne mogu sebe da ubedim da treba da promenimo najboljeg od nas", istakao je Vučević i dodao da će SNS nastaviti i dalje da se, kako kaže, reformiše.