Novi Sad je krenuo u izradu strategije Novog Sada kao pametnog grada: Gradonačelnik istakao da će grad bolje da upravlja otpadom

Miloš Vučević, prvi čovek Novog Sada, istakao je na svom profilu deo intervjua iz emisije “Grad i mi” i podsetio građane da je Novi Sad naša kuća.

-Novi Sad je krenuo u izradu strategije Novog Sada kao pametnog grada. Da ne bismo to mistifikovali, to znači da će grad znati bolje da upravlja i otpadnim vodama i čvrstim otpadom, i da bolje troši ili da manje troši električnu energiju i za uličnu rasvetu, a da imamo bolji ili veći obuhvat ulične rasvete – javne rasvete. Da imamo bolju energetsku efikasnost u javnim objektima, ali i u stambenim zgradama i kućama. Da bolje upravljamo saobraćajem, da imamo manje gužve, ali i da bolje raspolažemo slobodnim parking mestima. Da imamo zelene talase prilikom kretanja kroz glavne saobraćajne puteve. Da razvijamo koncept alternativnih prevoznih sredstava. Grad je naša kuća, moramo da ulažemo u njega. Grad ima sreću što ga u ovom trenutku vodi neko ko je potpuno neopterećen u smislu da li će se dopasti nekome ili da li će to uticati na njegov izborni rezultat. Nego razmišljam o tome – kada se to završi, šta će to značiti za grad- istaknuto je na Instagram profilu.

