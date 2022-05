OD MUZIČKE KARIJERE DO PORODIČNOG BIZNISA! Vladimir Knežević iz Subotice pravi najukusnije pice, a tajni sastojak je LJUBAV!

Da li ste ikada razmišljali da se otisnete u preduzetničke vode ili pak da osnujete neki sopstveni biznis? Šta nam je zapravo potrebno da bismo osnovali sopstveno preduzeće? U moru informacija koje su nam svakodnevno dostupne, veliki broj ljudi i odustane, jer im se čini previše komplikovano. Kada malo bolje razmislimo, zapravo i nije toliko komplikovano i teško, a ako pitate Vladimira Kneževića iz Subotice koji je odlučio da muzičku karijeru ostavi po strani i u potpunosti se posveti osnivanju porodične picerije, potrebno je vrlo malo. Kako Vladimir kaže, potrebno je voleti ono što radite, jer kada radite ono što volite vi zapravo i nemate osećaj da radite i nema boljeg recepta za uspeh od toga. U skromnom podrumu Vladimirove kuće, koji je sada uređen za potrebe porodične picerije, šire se najlepši mirisi koje možete da osetite, a Vladimir nas je sa svojom porodicom dočekao kao pravi domaćin. Meze na stolu, uz naravno domaću rakiju koja je obavezna, a dok se pica peče popričali smo sa Vladimirom o tome kako je došao na ideju da osnuje piceriju.

“Pa jednostavno dođe vreme kada shvatite da morate nešto uraditi kako biste napredovali. Ili to ili da stagnirate i cupkate u jednom mestu i da se snalazite kako znate i umete. Što bi rekli, preživljavate. To nikako nije bila opcija za mene, pogotovo kada imam dvoje divne dece i treće na putu. Oduvek sam nekako bio vezan za muziku i muzika će zauvek živeti u meni, to je moja ljubav. Bio sam u bendu, sarađivao sam sa poznatim muzičkim imenima poput Mileta Kitića ali sam ipak odlučio da to na neki način ostavim po strani i pokrenem nešto svoje. Zašto baš picerija? Pa hrana je ljubav. Znate onu staru izreku da ljubav na usta ulazi? To je i istina. Oduvek sam hteo neki biznis sa hranom i prošle godine sam konačno doneo odluku da ostvarim svoj san i otvorim piceriju. Bilo je teško, jako teško pogotovo jer krećete od nule. Bilo je tu i neprospavanih noći i pitanja da li sam doneo dobru odluku, da li da odustanem ali nisam. Pogledam suprugu i našu decu i oni su moja snaga i motivacija. Pokrenuti porodični biznis nije lako ali uz puno truda, rada i ljubavi prema onome što radite, sve je moguće”, objašnjava Vladimir Knežević.

foto: Promo

Nismo mogli da ne pomislimo, zašto baš pica od svih mogućih jela. Dok se mi pitamo, Vladimir donosi sveže pečenu picu iz peći i sve nam je odmah bilo jasno. Čisto savršenstvo! Njegova supruga mu je glavni oslonac i podrška. Zajedno neumorno rade 24 časa cele nedelje i kako kažu nije im teško.

1 / 2 Foto: Promo

“Pa jeste, supruga je moj glavni oslonac i mi smo tim, radimo zajedno, međusobno se pomažemo i što bih rekli, mi smo dobro podmazana mašina. Odlučio sam se baš za picu jer mi je zaista fascinantno jelo koje imate svuda u svetu i u koju god zemlju da odete, svaka ima neku svoju čar i drugačiji ukus. Tako je i kod nas i nije bitno da li su slatke ili slane. Inovacija je ključ za uspeh. Vi kada pravite picu ili bilo koje drugo jelo, to je sveti čin i svaki sastojak se bira sa puno ljubavi. Mi želimo da naše mušterije osete u svakom zalogaju, sa koliko ljubavi je ona spremljena. Priznajem, nije lako 24 sata biti u poslu, ali kada vam mušterija kaže da u životu nije jeo bolju picu, pa ima li lepšeg komplimenta od toga?”, objašnjava kroz smeh Vladimir Knežević za Subotica živi.

Promo tekst