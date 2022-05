PROSLAVA DANA EVROPE U NOVOM SADU - EVROPSKOJ PRESTONICI KULTURE

Gradonačelnik Novog Sada Miloš Vučević prisustvovao je svečanom otvaranju „Festivala Evrope“ na Trgu slobode u okviru kojeg se u toku dana realizuju brojne aktivosti i sadržaji povodom 9. maja – Dana Evrope. U okviru tog festivala, predstavljaju se zemlje članice EU, Ministarstvo za evropske integracije, kao i Evropski Pokret u Srbiji, a prisutni na centralnom gradskom trgu imaju priliku da vide i okuse sve što su članice EU pripremile za njih na svojim štandovima, kao i da se takmiče u košarci 3 na 3 u društvu poznatih reprezentativaca košarkaša i drugo.

- Ponosan sam što je upravo Novi Sad, naš Trg slobode, mesto gde se održava centralna proslava Dana Evrope u Srbiji. Mnogo je razloga za to, a možda je najvažniji taj što je Novi Sad ove godine Evropska prestonica kulture. Naš grad vekovima unazad živi evropske vrednosti, a suživot se ovde odvija po istim principima na kojima je nastajala i razvijala se Evropska unija. Ovde ljudi žive zajedno, ne jedni pored drugih i zato smatram da smo mi najbolji primer za region kako može da se živi u različitosti, bez da se kvari jedinstvo. Kako na regionalnom, državnom, tako i na lokalnom nivou, veoma značajna jeste dosledna primena najvažnijih principa na kojima je nastajala Evropska unija, a to su principi jednakosti, solidarnosti, uzajamnosti, princip vladavine prava i slobodni protok robe, kapitala, ljudi i usluga. Ako svi zajedno na Zapadnom Balkanu budemo sledili te principe, zajedno sa našim partnerima iz Evropske unije, onda će Zapadni Balkan biti mirno i sigurno područje za sve građane, bez obzira na to kojoj naciji pripadaju. Ako se ti principi budu primenjivali samo od slučaja do slučaja, onda posledice mogu biti potresi i pukotine u stabilnosti, koji nisu dobri za evropski kontinent - rekao je gradonačelnik Novog Sada Miloš Vučević i zahvalio delegaciji Evropske unije na odličnoj organizaciji i saradnji, kao i ministarki Joksimović čije je ministartsvo finansijski pomoglo veoma značajne projekte u Novom Sadu.

Ministarka za evropske integracije Jadranka Joksimović je istakla da su Dan pobede i Dan Evrope dva neraskidivo povezana dana, jer je zapravo Dan Evrope nastao na tekovini slobodarstva evopskih naroda, kako bi Evropa bila mirna i prosperitetna. Ambasador Francuske u Srbiji Nj.E. Pjer Košar je naglasio da Evropa zastupa i brani svoje vrednosti, večno privržena slobodi i miru i da je ujedinjena Evropa ustvari Evropa različitosti i poželeo Srbiji da nastavi putem reformi ka mestu u Evropskoj uniji. Prisutnima se obratio i ambasador i šef Delegacije Evropske unije u Srbiji Nj.E. Emanuel Žiofre koji je rekao da se danas slavi vizija ujedinjene Evrope zasnovane na miru, vladavini ljudskih prava, solidarnosti, kao i da baš te vrednosti donose prosperitet građanima.

- Ta vizija je postala realnost, jer je princip saradnje zaživeo. Pred nama su teška vremena, ali smo bolji zajedno i samo tako možemo da izgradimo bolju budućnost – rekao je ambasador Žiofre.

Pored brojnih sardžaja, premijerno je prikazan mobilni mural “Artists in residence”, koji oslikava budućnost Evrope viđen očima mladih evropskih umetnika, a od 20 sati na Trgu slobode biće upriličen koncert „Bolji smo zajedno“, orkestra „Western Balkans Youth Orchestra“. U projektu „Artists in Residence“ je učestvovalo osam mladih evropskih umetnika koji su boravili u Novom Sadu, prestonici kulture za 2022. godinu, i to od 21. aprila do 10. maja. Projekat je okupio umetnike iz Italije, Severne Makedonije, Srbije, Crne Gore i Albanije. Njihove vizije budućnosti Evrope povezali su kreativno, kako bi pokazali da različitosti kada se spoje stvaraju prelepu ideju „Bolji smo zajedno“. Upravo koncert pod tim nazivom, publika će moći da prati uživo od 20 časova na drugom kanalu RTS i prvom kanalu RTV. Svi programi u okviru proslave Dana Evrope su besplatni i otvorenog karaktera za sve posetioce, a Dan Evrope organizuje Delegacija Evropske unije u Republici Srbiji.