SENIORKE STRELJAČKOG KLUBA SPARTAK IZ SUBOTICE, NAJBOLJE U DRŽAVI!

Sportski vikend u Subotici obeležilo je Prvenstvo Srbije vazdušnom puškom B i C programa, koje se održalo u sali Tehničke škole „Ivan Sarić”. Streljački klub „Spartak” iz Subotice ugostio je više od 450 takmičara iz cele Srbije na dvodnevnom, najmasovnijem nacionalnom takmičenju u streljaštvu koje nije organizovano u ovom broju u poslednjih 30 godina. Klub broji 207. registrovanih članova od kojih je 50 aktivnih takmičara i deo je porodice Sportskog društva železničara "Jovan Mikić Spartak". Članovi kluba su vredno radili na organizaciji i pripremi ovako masovnog turnira, kako bi ostalim takmičarima omogućili što bolje uslove. Jedan pehar je uspeo da ostane u Subotici, gde su seniorke Spartaka konačno došle do ekipne titule prvaka države i to pred domaćom publikom, u svom gradu. U razgovoru sa Jelenom Todorović koja je osvojila treće mesto u pojedinačnoj konkurenciji saznajemo detalje vezane za samu organizaciju i pripremu prvenstva.

“Ovog vikenda je Streljački klub „Spartak” iz Subotice bio domaćin najvećeg prvenstva koje se održava u streljaštvu u Srbiji. Zaista je bio veliki izazov raditi i pripremati ovako značajno takmičenje i učestvovati na istom. Puna tri dana smo ovde i na prvenstvu je učestvovalo 450 strelaca što je veliki broj. Mi smo se trudili da svima omogućimo što bolje uslove i da uživaju u ovom događaju. Lepe vesti su te da smo mi kao ženska seniorska ekipa uspele da osvojimo titulu prvaka države što nam puno znači i nastavićemo vredno da radimo i da se trudimo. Što se tiče pojedinačne konkurencije bilo je zaista teško postići sve, organizovati jedan ovako veliki turnir, raditi na njemu i u isto vreme se takmičiti. Ja nažalost nisam uspela doći do titule koju sam želela ali tu je uvek sledeća godina i nadamo se da će biti lakše. Nadam se da su naši gosti zadovoljni ostvarenim rezultatima i da smo bili dobri domaćini”, izjavila je Jelena Todorović iz Streljačkog kluba „Spartak” iz Subotice za Subotica živi.

Državno prvenstvo u streljaštvu se po prvi put održalo u Subotici, što predstavlja veliki uspeh za grad i za ovaj sport. Poznato je da je Subotica izrodila velika imena u svetu sporta i stoga se sa razlogom ovaj grad smatra gradom sporta. Jelena Todorović iz Subotice je dvostruki prvak države u streljaštvu i jedna je u nizu vrhunskih sportista na koje je Subotica ponosna. Nikako ne treba da zaboravimo ni Davora Štefaneka, Andreja Barnu, Sanju Malagurski, kao ni fudbalerke ŽFK „Spartak” koje su takođe nedavno osvojile titulu prvaka države i brojne druge za koje smo sigurni da će nastaviti da nižu još veće uspehe.

