Mesarović: Novosađani, u što kraćem roku uplatite drugu ratu za POREZ NA IMOVINU, kamata je čak 12 posto!

Građani su imali obavezu da uplate drugu ratu godišnjeg poreza na imovinu do 16. maja. Oni koji nisu to uradili, to treba da urade u što kraćem roku, imajući u vidu da je Poreska uprava u skladu sa zakonom dužna da obračunava kamatu koja u ovom momentu iznosi čak 12 posto.

Adrijana Mesarović, članica Gradskog veća za budžet, finansije i investicije, pozvala je sve građane koji nisu uplatili drugu ratu do 16. maja da učine to što pre.

-To je bila druga godišnja rata za 2022. godinu. Prva je dospevala u februaru, a treća dospeva 15. avgusta. U poslednje vreme smo olakšali komunikaciju gradske Poreske uprave sa građanima i učinili je daleko naprednijom. Samu distribuciju rešanja smo činili tako da su građani sa popunjenim instrukcijama mogli lakše da izvrše uplatu. Na samom rešenju je QR kod, putem kojih naši obveznici takođe mogu lakše da izvrše uplatu- istakla je Mesarović.

Mesarović je dodala da Poreska uprava nije samo rigidni organ, već i savetodavni, te podsetila da su dostupni u šalter mestu u Promenadi, u Vojvođanskih brigada24-26 i na Bulevaru Slobodana Jovanovića 15, na Novom naselju, u prostorijama JKP “Informatika”.

-Pozvala bih i sve naše sugrađane, sve imaoce prava svojine na nepokretnostima u Novom Sadu, koji nisu u zakonom propisanom roku prijavili imovinu Gradskoj poredskoj upravi da to učine u što kraćem roku, imajući u vidu da je to njihova zakonska obaveza. Gradska poreska uprava ima bazu podataka o svim obveznicima i od naredne nedelje će krenuti distribucija zahteva ka njima da izvrše svoju zakonsku obavezu, odnosno da prijave imovinu. Aplelujem na građane da se obrate Poreskoj upravi ako imaju nedoumice, kako ne bi nastala još veća šteta- naglasila je Mesarović.