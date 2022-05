Vučević: Nadam se da će država otkriti pošiljaoce, a Novosađane molim da ostanu mirni, jer je cilj unošenje histerije

-I tada moramo postupati po procedurama. Iako većina nas pretpostavlja da su to lažne bombe, ali sa tim se ne može igrati. Kada je u pitanju dojava o 250 bombi, dovoljno da je, ne daj Bože, jedna prava. Ljudi moraju da razumeju zašto policija i nadležni moraju da urade proceduru, što struka kaže da se mora uraditi. Da li je u pitanju rat protiv Srbije u to ne sumnjam. Ja kao građanin sumnjam da to dolazi iz inistranstva, ali da neko pokušava da izazove uznemiravanje javnosti i trošenje resursa i energije na konstantne provere. To se nekada dešavalo, ali ne u ovakvom broju, ovo je ozbiljna organizacija- rekao je gradonačelnik.

On je rekao da moraju da ostanu hladnokrvni i ne pokazuju nervozu, jer je to i cilj. Istakao je da niko nije pravio paniku i da nije bilo incidentnih situacija.

-U sredu je dojava stigla u popodnevnim satima i nije remetila redovno funkcionisanje. Ovo danas je dve iskomplikovalo sve. Moramo da dodamo činjenicu da smo 3 obdaništa da ispraznimo, jer su u blizini osnovnih škola. Hvala profesorima, učiteljima, rukovodstvima, učenicima i roditeljima. Izražavam bojazan da će se ovo nastaviti- dodao je Vučević.

Prvi čovek Novog Sada se nada da će država otkriti ove počionioce uznemiravanja javnosti, ali da to nije lako. Poručio je Novosađanima da ostanu mirni, ne podležu pritiscima i da veruju svojoj državi.