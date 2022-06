Nastavnici “Vase Stajić” doneli iz Berlina interaktivan način da svojim đacima približe temu vršnjačkog nasilja (FOTO)

Osnovna škola „Vasa Stajić“ iz Novog Sada je u 2021. godini konkurisala sa predlogom projekta EduIN 2 – ka evropskoj školi budućnosti . Edu IN 2 je projekt koji je sufinansiran preko programa Erazmus plus, a predstavlja obuke koje se tiču vršnjačkog nasilja koje dobijaju nastavnici i stručni saradnici u školi.

Šest profesora osnovne škole „Vasa Stajić“ iz Novog Sada putovalo je u Berlin kako bi se usavršilo na temu vršnjačkog nasilja zajedno sa kolegama iz Italije, Malte i Nemačke. Na obukama koje su pohađali, profesori su naučili i razmenili iskustva sa ostalim kolegama na temu kako da stvore školu koja je jednaka za sve učenike.

-Preduslov za stvaranje takve škole jeste prijatna i bezbedna okolina, zatim modernizacija nastave kroz uvođenje digitalnih alata ali poštujući proverene tradicionalne metode koje su se pokazale kao značajne u razvoju dece – istakao je za NS Uživo Vladimir Široki, profesor engleskog jezika i jedan od organizatora projekta.

Ceo projekat vodi ka takozvanoj „Inkluzivnoj školi za sve“ koja predstavlja školu za svakog učenika, koja primenjuje interaktivne i inovativne medote rada.

-Aktivnosti koje su predviđene projektom, možemo da podelimo na aktivnosti koje se tiču nastave i one koje se bave sprečavanjem i rešavanjem nasilja. Ove dve stvari nisu odvojene, one se veoma prožimaju. A što se tiče nastave, mi smo primenjivali metodu obrnute učionice i akcenat stavljamo na aktivnosti koje podrazumevaju saradnju dece- rekao je Široki i dodao da se kao novina pojavljuje po prvi put u novosadskim školama aplikacije koje se bave proširenom realnošću i virtuelnom realnošću.

Nasilje se nažalost dešava, kako u školi tako i na drugim mestima. Kako dodaju, ono što je najvažnije jeste raditi na prevenciji, a ne samo na intervenciji kad se nasilje dogodi.

Prema rečima psihologa, vršnjačko nasilje je svaki vid nasilja koje neko dete može da doživi u školi i van nje, a žrtva nasilja može biti bilo ko. Ukoliko dođe do nasilja, veoma je bitno da škola i roditelji na vreme odreaguju, tačnije učenik koji doživljava zlostavljanje obavezno mora to da prijavi, jer to predstavlja ujedno i najveći problem kada se ne prijavljuje.

-Do nasilja najčešće dolazi kada kod učenika dođe do neke razlike u moći, tačnije kada jedan učenik ima svesnu nameru da naudi nekom drugom učeniku. Oni koji budu žrtve, uglavnom ne reaguju, odnosno ne znaju da se odbrane na određeni način – objašnjava za naš portal Filip Kokeze, psiholog.

U nasilju je uvek prisutan nasilnik, posmatrači i žrtva nasilja. Mnogi zaboravljaju da je potrebno napraviti plan podrške, ne samo za žrtvu nasilja, nego i za nasilnika.

-U okviru eduIN projekta bavili smo se temom kako da na zanimljiv način dočaramo kako se oseća i nasilnik, a i žrtva nasilja, kroz igranje uloga – istakla jeZorica Vrugić, direktorka OŠ “Vasa Stajić”, i napomenula da prema njenom mišljenju veliki broj nasilja nad decom dolazi upravo iz sredina koje su van škole, iz porodica.

-Ako dete nema oslonac i stub kod kuće, tačnije osobu kojoj sve može da ispriča, onda je to veliki problem- naglasila je direktorka.

U školi je već održano nekoliko predavanja gde su podeljena iskustva sa svim nastavnicima, a u narednom periodu planirano je da se kroz radionice svim đacima približi ova tema kroz igranje uloga i diskusiju.