NJENO VELIČANSTVO KRALJICA UKUSA – Carnex pašteta broj 1 u Srbiji

Od kada se pojavila, od prvog zalogaja, ova originalna smesa od različitih vrsta mesa, puna sastojaka koji izazivaju erupciju ukusa koji se ne zaboravlja, osvojila je posebno mesto među ljubiteljima slasnih mesnih gurmanluka.

U kulinarstvu, poreklom »francuskinja«, pašteta je ostavila trag u celom svetu, zato se ipak može reći da je ona pravi internacionalni proizvod sa lokalnim ukusima. Beskrajna je priča o tome šta sve može pašteta i sa čim je naše nepce najbolje oseća. Poznavaoci kulinarstva kažu – aroma je ono što budi sećanje, a emocija je ono što pamtimo. A prva asocijacija na paštetu kod nas je dobro poznata Carnex Jetrena pašteta, nastala pre više od 50 godina, uz koju su odrastale mnoge generacije.

TAKO DOBRA DA SE RAZMAŽEŠ

Zamislimo onda kako je sve počelo. Ovaj »mali zalogaj koji dugo traje« nastao je kao i većina genijalnih izuma, potpuno slučajno. Ali, samo genijalcima može da se dogodi da u svom eksperimentu dođu do novih ukusa. To je uspelo u 18. veku Francuzu Jean-Josephu Clausu, šefu kuhinje jednog poznatog restorana, kada je guščiju džigericu, koja se do tada služila kao posebno jelo, pomešao sa začinima. Odatle nam je sve već poznato, pašteta je za kratko vreme osvojila svet, recepture su se razvijale novim sastojcima radi što bogatijeg ukusa, kao i samo pakovanje, zbog očuvanja i dužeg trajanja.

Danas se paštete prave od različitih vrsta mesa, ribe ili povrća, u gotovo svim svetskim kuhinjama. Ipak, najčešće se pripremaju od fino usitnjenih komadića mesa, uglavnom jetre, pa se zato i zove jetrena pašteta, uz dodatke različitih začina i povrća.

Pašteta se danas uglavnom kupuje već pripremljena i spremna za posluživanje, a služi se uz sve što voliš.

CRVENA JE BOJA LJUBAVI

U Srbiji je, sredinom prošlog veka, nastala najpoznatija pašteta koja je i danas sinonim za paštetu i za kategoriju uopšte, nema čoveka koji je makar jednom nije probao. Pripremljena od jetre uz komade mesa, po originalnoj recepturi, Carnex jetrena pašteta je omiljeni proizvod ljubitelja tradicionalne paštete i nezamenjiv zalogaj punog ukusa, koji nas sve inspiriše već 5 decenija. Ona je i dan-danas, najtraženiji proizvod u svojoj kategoriji, sa tradicionalno najvećim brojem osvojenih nagrada za kvalitet na mnogim sajmovima i izborima potrošača. Jetrena pašteta je jedan od Carnexovih proizvoda koje već više od 20 godina ponosno karakteriše epitet »apsolutni šampion kvaliteta Novosadskog sajma«.

Nove generacije imaju drugačije i nove ukuse, nove navike serviranja. Zato smo, sa puno ljubavi prema ovoj kraljici ukusa, razvili interesantne recepture i pripremili bogat izbor mesnih pašteta, a to su još pašteta sa povrćem, čajna, pikant, goveđa i pašteta sa šunkom.

One su prava inspiracija da kreiraš SAMO SVOJE originalne kombinacije, spoj ih sa čime god voliš, hrskavim ili bilo kojim hlebom, sa povrćem, krekerom, sirom, ili čak voćem, sa njom imaš uvek nov izazov da pripremiš »višenikadisto« uživanje!

PROSTO DA POLETIŠ OD SLASTI

Živinske paštete su odličan izvor proteina i zato su pravi izbor za sve koji vole lagane, a visoko vredne zalogaje koji nam daju više snage, ali i uživanja. Proizvedene su od pažljivo odabranih sirovina, autentičnih začina i najboljih delova čistog mesa, bez konzervansa, bez pojačivača ukusa, bez veštačkih boja, bez ikakvih aditiva.

Carnex pileća, pikant ili ćureća pašteta slažu se sa svim kombinacijama po tvojoj želji i inspiraciji. Savršeno će se uklopiti u priču sa sirom, povrćem, uz jaja, orašaste plodove, pečurke, masline, kisele krastavce...samo pusti mašti na volju i uživaj u laganom, ali bogatom ukusu, za bilo koji obrok.

Što god da dodaš pašteti, ona će se lako spojiti sa slanim, neutralnim ili slatkim ukusima i tada počinje radost prepuštanja hedonizmu, jer takvoj hrani nije lako odoleti.

SVET REKA I MORA U JEDNOM ZALOGAJU

Naše riblje paštete pripremljene su prema posebnoj recepturi, od odabranih komada rečne ili morske ribe, uz dodatke najboljih začina. Bogat su izvor minerala i omiljene su svima koji vole zalogaje punog raskošnog ukusa ribe, a posebno onima koji vode računa da se hrane posno.

Riblja pašteta od soma sa dodatkom povrća nosi u sebi pravu svežinu bistrih reka i prirediće začas bogatu riblju gozba za potpuno uživanje. Zavodljiva nota Paštete od pastrmke odvešće te do planinskih brzaka Zapadne Srbije gotovo toliko realno da ćeš čuti šum vode prilikom skoro svakog zalogaja.

Ako voliš više morsku ribu, Paštete od tune ili skuše sa povrćem preneće ti bogatstvo ukusa Mediterana. Riblja paštete sa povrćem je odličan izbor ako voliš mešanu ribu u kombinaciji sa mediteranskim i domaćim povrćem, u kojoj ukus ribe dolazi još više do izražaja. Probaj ih sve i kreiraj svoj bogat, zanimljiv i maštovit obrok svakog dana!

SAMO DOBRO TRAJE DUGO

Putovanje od tradicije i kvaliteta do čarobnih ukusa jeste proces koji čuvamo, jer je Carnex bio i ostao simbol kvaliteta pašteta.

Naša proizvodnja je potpuno zaokružena od njive do trpeza, i sve paštete tradicionalno potiču od pažljivo odabranih komada mesa, uz proverene začine i po recepturi koja poštuje vrhunski nivo prozvodnje. Svaki komad mesa i svaka riba su pažljivo odabrani da bi najbolji primerci ispunili kvalitet po kom je Carnexova pašteta prepoznaljiva. U našim savremenim sistemima za proizvodnju pašteta primenjuju se najoptimalniji uslovi u pogledu sirovinskog sastava. Carnex paštete su se oduvek proizvodile od pažljivo biranih komada mesa ili ribe, bez veštačkih boja, bez pojačivača ukusa, sa odabranim začinima koji se tradicionalno koriste u Srbiji. Uz adekvatan tehnološki postupak i termičku obradu, dobijaju se proizvodi koji zadovoljavaju i najstrože kriterijume u pogledu senzornih svojstava i održivosti za maksimalno održanje nutritivnih svojstava.

Podelili smo ih u tri osnovna segmeta koji se lako razlikuju po boji, i pakovanju po najvišim ekološkim standardima, koji poziva da probaš sve ukuse i otkriješ čitav jedan novi svet čuvene paštete, koji će ti probuditi sva čula. Osetićeš »svoju« aromu koju ćeš zavoleti i koje ćeš se pri svakom zalogaju uvek podsetiti.

Malo toga postoji što je toliko voljeno i jedinstveno, kao što su Carnex paštete na parčetu hleba, a dobro znamo da svi hlebovi maštaju o našim paštetama. Ta veza je najsnažnija emocija koje se sećamo iz detinjstva, istinska ljubav prema ovom jedinstvenom i legendarnom spoju koju decenijama volimo svi zajedno.

Zablude i činjenice o pašteti Često je mišljenje da su masti u pašteti štetne, naprotiv, osim što predstavljaju energetski potencijal, masti imaju i svoju biološku vrednost. Njihov značaj ogleda se i u sadržaju, u njima rastvorljivih, vitamina A,D,E i K, te u tome da masno tkivo svinja i živine, u sastavu različitih vrsta pašteta, sadrži znatne količine esencijalnih masnih kiselina (linolne, linolenske i arahidonske), koje organizam ne može sam da sintetiše i moraju se unositi hranom. Sa druge strane, meso i jetra osnovni su izvori proteina, mineralnih materija, te vitamina B, a njihovi proteini sadrže esencijalne aminokiseline. Pored toga jetra sadrži i znatne količine vitamina A. Poseban značaj jetri i mesu, pridaje se kao izvorima gvožđa, obzirom da se ono lakše resorbuje iz mesa nego iz mnogih drugih namirnica. Trajnost paštete postiže se isključivo termičkom obradom i sterilizacijom. Posebna pažnja obraća se na izbor ambalaže, jer alu-folije i limenke najbolje čuvaju kvalitet paštete i drugih proizvoda, do predviđenog roka trajanja. Prema istraživanju Retail Zoom Srbija, april 2022

Promo tekst