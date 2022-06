Masked Wolf: Veteran koji tek počinje

Da budemo iskreni, kad pomislimo na Australiju, hip hop i cela ta kultura nije ni u top 10 stvari koje su nam na umu. Da, imaju i oni rasne probleme, ulicu, kriminal, ali i vrelinu dobrih žurki, a sve to u njihovom slučaju vezujemo za neki drugi muzički stil. U tome je uspeh repera kojeg znamo kao Masked Wolf-a još i veći.

Svoju priču kao Masked Wolf je krenuo kao baš, baš klinac. Sa 13 godina prvi bendovi, prva pojavljivanja. Bez nekog većeg uspeha. Neko bi odavno odustao. Ali ne i on. Prvi pravi singl, Speed Racer i potpis sa produkcijskom kućom Teamrk ostvaruje tek 2018, što je konačno označilo da njegova karijera kreće uzlaznom putanjom. Samo je falio još jedan korak do potpuno osvajanja zvezda. A za zvezde je potrebno bilo odelo astronauta, samo što nije krenuo put neba, nego na dno okeana.

Astronauti u okeanu označavaju izgubljenog čoveka, koji nije u svom prirodnom staništu i koji pluta kroz mesto koje ne pripada. Tako se Masked Wolf osećao dok je pravio svoj najveći hit Astronaut in the Ocean, koji je zapalio sve moguće liste, prvo u Australiji, a onda i u svetu.

Dovoljno je samo da čujete prvi stih - What you know about rollin' down in the deep? - i da shvatite da je pred vama bengerčina koja vam prosto neće dozvoliti da mirujete.

Ova pesma, pored hip hop i urban plejlisti i chartova, dobija svoj drugi život. Na TikToku. Klinci širom sveta su baš ovu pesmu (u originalu kao i u raznim remiksima) odlučili da naprave koreografije, klipove, skečeve i šta sve se već ne radi na ovoj mreži, koja svakog dana ima sve više i više korisnika. Pesma je upotrebljena u video snimcima 7,5 miliona puta, što je navelo izdavačku kuću da reizda singl, koji postaje tri puta platinumski u Australiji i dva puta u Americi. Reizdanje ovog hita je najavilo i njegov prvi album Astronomical, koji je izašao krajem prošle godine.

Iako je pod većim svetlima pozornice tek nekoliko godina, svojom pojavom pokazuje iskustvo koje nosi, tako da bismo mogli da kažemo da je veteran koji tek počinje. Došlo je vreme da potvrdi sve dosadašnje uspehe na live nastupima, a jedna od stanica ovog leta biće i Novi Sad i Glavna bina EXIT festivala. Jedva čekamo!

