Dobrodošli u novu eru stanovanja

Sa zvaničnim početkom gradnje druge faze ekskluzivnog stambeno-poslovnog kompleksa Novi Dorćol počela je nova era stanovanja. Slogan ovog impozantnog objekta „Novo doba, Novi Dorćol“ u potpunosti odražava novu viziju komfora, udobnosti i luksuza novih 347 stambenih jedinica smeštenih u Venizelosovoj ulici. Svečanom koktelu u utorak, 14. juna, održanom povodom gradnje druge faze, na centralnom trgu kompleksa Novi Dorćol, prisustvovali su mediji, predstavnici investitorske kuće „Deka Inženjering“ koja gradi Novi Dorćol, brojne istaknute ličnosti iz javnog i poslovnog sveta, a prijatnoj atmosferi doprineo je gudački kvartet Allegretto String Quartet.

1 / 3 Foto: promo

Zvanicama je dobrodošlicu poželela Dušica Gaković, Project Lead kompanije Deka Inženjering, koja na našem tržištu posluje od 2011. godine sa ciljem da ponudi novi kvalitet životnog prostora, o čemu svedoči uspešno završen stambeni kompleks A Blok na Novom Beogradu. Ipak, sa izgradnjom Novog Dorćola koji predstavlja spoj modernog i tradicionalnog, ova investitorska kuća dokazala je da ovo nije samo stambeno-poslovni kompleks, već da predstavlja pravi duh Dorćola. Tome u prilog govori inkorporiranje istorijskih elemenata u savremeni koncept stanovanja, poput Platnare iz 19. veka koja će biti adaptirana u prostor ekskluzivnog restorana, kao i već izgrađeni raskošni Downtown Wellness Spa centar u kojem stanari prve faze Novog Dorćola svakodnevno uživaju.

1 / 3 Foto: promo

„Investitorska kuća Deka Inženjering, koju večeras ponosno predstavljam, sa drugom fazom kompleksa Novi Dorćol otišla je nekoliko koraka napred u odnosu na sve stambene komplekse koji su trenutno u ponudi. Nova faza Novog Dorćola prostiraće se na površini od 50.000 kvadratnih metara i obuhvataće 6 lamela u koje će biti smešteno 347 stanova strukture od garsonjera i jednosobnih do četvorosobnih i premium stanova na poslednjem 12. spratu, 9 komercijalnih lokala, novih 480 parking mesta, centralni trg sa širokom pešačkom zonom, obilje zelenih površina, fontanu, igralište za decu, prestižne restorane i kafiće. Izuzetno mi je drago što smo se okupili da proslavimo realizaciju ovog impresivnog projekta koji niče na obostrano zadovoljstvo investitora, naših aktuelnih, kao i budućih stanara – rekla je Dušica Gaković, dok je ispred projektantske kuće Dizajn Arhitektura o svim prednostima kompleksa govorio i glavni projektant druge faze, Jugoslav Janjić. On je istakao da je Novi Dorćol jedinstven projekat koji svojim urbanističkim konceptom respektuje istorijsko nasleđe, nadovezujući se na postojeće okruženje, nadogradjujući ga sa novom stambenom oazom u centru Beograda i pešačkom zonom koja će se povezati sa budućim Linijskim parkom i dorćolskim ulicama. Posebno je zadovoljstvo raditi za investitora koji kao prioritet ima da ponudi vrhunski proizvod na tržištu, od kvaliteta organizacije životnog prostora do implementiranih sistema i materijala, naglasio je Janjić.

1 / 2 Foto: promo

Prva faza koju čini 225 stanova, 15 komercijalnih objekata, realizovana je uprkos pandemiji izazvanoj virusom COVID-19, za samo 18 meseci, tako da su prvi stanari još u julu prošle godine u ovom velelepnom zdanju pronašli svoj dom. Završetak druge faze planiran je za mart 2024. godine kada će Novi Dorćol zablistati u punom sjaju, a kako su stanovi već u pretprodaji pravi je trenutak da povučete potez koji će Vam promeniti život.

