Vučević: Podzemne garaže i novi most su korak ka budućnosti, Novi Sad će nastaviti da se razvija

NOVI SAD - "Novi Sad će nastaviti da se razvija, izgradnjom podzemne garaže u centru i izgradnjom novog mosta, Novi Sad korača u budućnost", izjavio je za RTV u emisiji "Grad i mi" gradonačelnik Novog Sada Miloš Vučević .

Radovi na izgradnji podzemne garaže u ulici Modene idu po planu. Kao i svaka velika investicija, i ova je privukla dosta prašine, ali šta je tu zapravo istina?

"Što ste tiče angažovanja FTN-a od strane grada, uveli smo još jedan, takozvani super nadzor. Pored onog što zakon nalaže, mi smo kao Grad dodatno tražili od FTNa-a da kontroliše sve. To radimo da bi građani bili mirni i da imamo dodatni stručni izveštaj kako se odvijaju radovi. Ovo su vrlo zahtevni radovi, za ovu investiciju je trebalo i hrabrosti, ne samo političke volje i dobro pripremljene organizacije. Pitanje hrabrosti, jer nikada ovo nije rađeno u centru grada i po prvi put će Novi Sad dobiti podzemnu garažu u centru", izjavio je gradonačelnik Miloš Vučević.

Šta su zapravno opasnosti i čega se ljudi plaše?

"Kada pravite nekoliko etaža, nekoliko novoa ispod zemlje sve mere predrostrožnosti i preventivne mere se primenjuju " rekao je Vučević.

"Imali smo dve situacije. Da ne zvuči kao neko banalizovanje ovog poduhvata, ali nije iznenađujuće kada se radi ovako veliki projekat da se naiđe i na neke instalacije koje nisu upisane u katastru, neki stari kablovi ili cevi. To o čemu govorim nije divlja gradnja, već je moguće da se u poslednjih 50 godina možda nešto radilo, a da nije upisano u katastar podzemnih instalacija. To se desi i to nije karakteristično samo za ovakvu investiciju. Imali smo prekinutu vodovodnu cev, ali je sve brzo sanirano i imali smo nestanak struje koji je trajao svega 50 minuta. I do toga je došlo jer je presečen kabl koji nije bio upisan na poziciji na kojoj je trebalo", rekao je Vučević.

foto: Printscreen/RTV

"Ovo je veliki posao, imaćemo po prvi put mogućnost da se parkira u centru Novog Sada u podzemnoj garaži i da se ne remeti normalno funkcionisanje grada. Tada ćemo možda moći i da proširimo pešačku zonu", dodao je Vučević.

Pojedini stanovnici koji žive u uilici Modene su zabrinuti. Oni su prirodno uplašeni jer je njihova imovina odmah do gradilišta. Oni su upozoravali da puca fasada, trotoar. Šta je od toga istina?

"Ti su ljudi bili veoma korektni. Da je postojala mogućnost da samo spustimo podzemnu garažu u rupu, ja bih to uradio, ali to nije moguće. Ovo su ogromni radovi. Zahtevna i izazovna investicija. Neću da budem u narativu gde se stalno čeka nešto loše da se dogodi. Angažovali smo profesionalce, sve smo pripremili i radimo ono što se radi u mnogim evropskim i svetkim gradovima. Ne izmišljamo toplu vodu, ovo je budućnost. Ljudi u centru dobijaju i nove vodovodne i toplovodne instalacije... Tako da će i njima svakako biti dobro. Sada istovremeno postavljamo i instalacije i više nećemo kopati kada završimo garaža u na ovom delu. Posle garaže ide uređenje ulice Modene. Biće prelep trg, spomenik Lazi Kostiću vraćamo na mesto i biće prelepo. Biće mnogo više i zelenila. Unificiraćemo bašte kafića da budu lepe i da izgleda moderno i lepo kao i u drugim evropskim gradovima", zaključio je gradonačelnik Vučević.

"Gradovi koji se razvijaju ovako funkcionišu, grade se, ali žive, manifestacije se održavaju. Bitno je razvijati grad. Lako je reći nećemo ništa dirati, nema buke, nema prašine, ali to nije dobro za grad i budućnost", izričit je Vučević.

foto: Printscreen/RTV

Aktivisti su pre nekog vremena uručili 4 zahteva na pisarnici skupštine grada. Zahtevi su da se obustave radovi na izgradnji novog mosta, da se objavi celokupna dokumentacija , da se procesuiraju odgovorni za nelegalnu seču stabala i da se zaštiti ceo lokalitet kao park prirode. Ta investicija je označena kao projekat od nacionalnog interesa. Šta se tu dešavalo?

"Na Šodrošu je sve normalno. Ne želim da ulazim u polemiku. Takav zahtev, "nemojte graditi" je nelogičan. Nema nikakvog skrivanje dokumentacije, sve se radi kako zakon nalaže. Zahtev da se odustane od mosta može, ali kada ja ne budem gradonačelnik. Dok sam ja gradonačelnik, most će se graditi i nećemo odustati. Ja ne vodim politiku protiv Novog Sada, već za Novi Sad. Nama su potrebni novi mostovi. Nikakve veze nema predlog GUP za izgradnju četvrtog mosta. Nama ne treba GUP. Po važećem GUP-u koju je donela prethodna vlast, most je isto planiran", izjavio je Vučević.

On je naveo da smo 2011. godine imali 105 hiljada registrovanih vozila, a deset godina kasnije, odnosno prošle godine imali smo 154 hiljade registrovanih vozila. To je veliko povećanje i infrastruktura mora da se širi kroz izgradnju novog mosta. Ovaj četvrti most u planovima postoji već sedam decenija. To nije neka nova izmišljotina, on je strateški opredeljen u planskim aktima, a mi smo tek sada uspeli da počnemo da to realizujemo.

"Plan grada iz 1951. godine predviđao je ovaj novi četvrti most na istom mestu. Planiran je tada i pre Mosta sloboda. To je sredina prošlog veka, a tada je i zapadna obilaznica planirana. Mi se pridržavamo onog što je pre 7 decenija upisano u strateški razvoj grada. Neće ići kamioni kroz bulevar Evrope, to nije teretni most, ovo je gradski most koji treba da rastereti saobraćaj i biće u režimu kao i ostali mostovi. Ovaj most, novi koji gradimo je skoro 30 godina stariji po planskim aktima od Mosta slobode. Nije rađen ranije iz prostog razloga što je na nije bilo bulevara Evropa i na tom mestu je bila pruga. Nisu postojali tehnički uslovi. I kasnije 1963 godine se pojavljuju planovi za novi most na upravo ovom mestu gde ga gradimo", precizirao je gradonačelnik Vučević.

foto: Printscreen/RTV

Vučević je rekao i da će poseban akcenat biti stavljen na ekologiju i očuvanje prirode. Kamenička ada će biti sačuvana, Šodroš će dobiti novi izgled i čuvaćemo prirodu i tamo gde gradimo. Biće zaštićen zeleni pojas.

"Na kraju, svodi se sve i na to šta ćemo uraditi sa brodogradilištem. I da li mi treba da držimo tamo propalu fabriku brodogrališta ili treba da razvijamo ovaj deo grada. Grad će se razvijati na prostoru kasarne Rečne flotile i deo nekadašnjeg brodogrališta. Urbaniti to vide kao zonu koja u perspektivi može da se razvija kao stambeno - poslovna zona. Štitićemo na taj način južni Telep, štitimo Šodroš time što bi obalu i utvrdu pomerili ka Kameničkoj adi, da štitimo Kameničkui adu i naravno da stanari južnog Telepa neće više imati problema sa podvodnim vodama", rekao je gradonačelnik.

"Nikom ne smeta što je na Kameničkoj adi smanjena šuma i priroda za 15 hektara. uzurpirano je zemljište, podignuti su bespravni objekti, to nikom ne smeta, ali zato nekima smeta razvitak grada i pravljenje novog mosta. Niko od ekologa nije došao da kaže ovo je skandalozno, ali zato je lako reči nećemo most i ned amo Šodroš. Kada usvojimo GUP, Kamenička ada će biti park prirode i svi nelegalni objekti će morati da se sklanjaju", bio je jasna Vučević.

"Moram da napomenem da pitanje izgradnje mosta i rešenje za brodogradilište nisu nikako povezani, nemaju veze jedno sa drugim. Ne radi se most zbog brodogradilišta ili obrnuto. Most je nacionalni projekat. Most gradimo, jer hoćemo Novi Sad da povežemo sa Fruškogorskim koridorom i da rasteretimo Most slobode i Bulevar oslobođenja.

"Jako je teško razbistriti vodu kad je neko muti. Lako je baciti crva sumnje, a ja sad treba da ubeđujem ljude kako to nije tako. Sve je transparentno. Mi planiramo i živimo za Novi Sad. Nećemo zaustavaljati investicije, to je pogubno, moramo da se razvijamo i čuvamo Novi Sad i to je moguće. Nema lepšeg i važnijeg projekta za Novi Sad od ovog novog mosta. Ja sam ponosan", zaključio je Vučević.

Kada je reč o turizmu, Novi Sad ponovo doživalja procvat. Turisti posećuju Novi Sad u velikim brojevima. Kakva je perspektiva?

"U Novi Sad dolaze nešto malo više domaćih od stranih turista, ali smo drugi u Srbiji po broju noćenja stranih turista, posle Beograda. Dupliran je broj noćenja u poslednjih 10 godina. Mi smo u prva četiri meseca ove godine, mnogo bolji nego u istom kvartalu u godinama pre korone. Ljudi su željni putovanja, a Novi Sad im pruža sve. I turisti će nastaviti da dolaze u naš grad, a mi ćemo nastaviti da razvijamo Novi Sad", zaključio je gradonačelnik Miloš Vučević.

Celu emisiju "Grad i mi", u kojoj je gost bio gradonačelnik Novog Sada Miloš Vučević, možete pogledati ovde.