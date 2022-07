NA KIM SE SPREMA UKRAJINSKI SCENARIO? Kurti opsednut severom Kosova: Srbiji upućena OTVORENA PRETNJA, provokacije ne prestaju

Uz pristanak, a moguće i na zahtev najuticajnijih zapadnih sila, kosovski premijer Aljbin Kurti, osim što je opet zgazio na pregovarački proces, zapravo je isporučio Srbiji još žešći pritisak da uvede sankcije Rusiji.

Prema rečima profesora Miroslava Bjegovića, predsednik Srbije Aleksandar Vučić uputio je jasnu poruku da Srbija neće ostati nema na ugrožavanje njenog stanovništva na severu Kosova i Metohije.

- Da li se priprema scenario kao iz Ukrajine, pa nedvosmisleno je da bi Srbija reagovala na svako ozbiljno ugrožavanje Srba na severu Kosova i Metohije. Bez obzira na Kurtijeve namere i izjave koje slušamo godinama, prvi put čujemo stav Evropske unije da od Briselskog sporazuma nema ništa. Albanska strana ponovo želi inicirati te sukobe, a oni godinama priželjkuju da naši ljudi napuste sever KiM i ohrabreni su mišljenjima SAD, Nemačke i Velike Britanije - kaže profesor Miroslav Bjegović u jutarnjem programu Kurir televizije.

Veljko Odalović predsednik Komisije za nestala lica Vlade Srbije naveo je da je za zemlje Kvinte pitanje Kosova i Metohije je agonija.

- Uz njihovo prisustvo Srbi su otimani, kidnapovani, ubijani. Ovaj Kurti koji je na vlasti je resetovan, sada treba da sreči referendum, on je dobio podršku da demontira zajednicu srpskih opština. Gde ćete veće neodgovornosti od toga da je on zaustavio proces o nestalim licima. Porodice srpske i albanske su sada u haosu jer Kurti neće. On je čak i rekao da je otvaranje grobnica srpskih žrtava najočiglediniji primer šta su radili sa Srbima. Oni sve rade da formiraju tu lažnu državu - kaže Odalović.

Bjegović je naveo da se NATO snage raspoređuju oko Srbije pod izgovorom da se tako pripremaju za mogući napad Rusije, što, kako je ocenio, nema mnogo veze sa realnošću.

- SAD je zainteresovan za KiM, Velika Britanija za Republiku Srpsku. Smatram da KFOR ne bi reagovao, iako mu je to dužnost, u slučaju da dođe do nekog sukoba. Prištinske vlasti stalno potenciraju svoj ulazak u NATO, jer im je to jedina mogućnost da se odbrane ukoliko žele da upadnu ne sever Kosova i Metohije - istakao je Bjegović.

On je dodao da je Srbiji upućena jedna otvorena bezbednosna pretnja.

- Treba da se razmišlja o miru i bezbednosti i saradnji na ovim prostorima, a ne o ratovima - zaključio je Bjegović.

