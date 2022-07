Vučević: Mladi u Novom Sadu sada imaju šansu da ovde stvore ozbiljne karijere, i oni to znaju

Gradonačelnik Novog Sada Miloš Vučević, zajedno je sa predsednikom Republike Srbije Aleksandrom Vučićem i ministrom omladine i sporta Vanjom Udovičićem u Srpskom narodnom pozorištu prisustvovao dodeli stipendija „Dositeja“ najboljim studentima u organizaciji Fonda za mlade talente Republike Srbije. Taj fond od 2008. godine stipendira i nagrađuje učenike srednjih škola i studente, a osnovni cilj je podsticanje i vrednovanje izuzetnih postignuća mladih talenata u različitim oblastima.

- Ništa nije slučajno, ni jedan rezultat, ni jedna nagrada, jer iza svega toga stoje marljiv i predan rad i velika posvećenost. I nije slučajno što je Novi Sad večeras centar naše mladosti i pameti, jer skoro polovina ovih fantastičnih mladih ljudi, dobitnika stipendije „Dositeja“, njih oko 600, jeste sa fakulteta Univerziteta u Novom Sadu. I ako me pitate kako se meri uspeh jednog grada – to je odgovor. Ti mladi, talentovani ljudi su mera našeg uspeha i garant budućnosti. Poslednjih deset godina, Srpska Atina je stvorila recept kojim se sprečava odlazak naših mladih stručnjaka. Investicioni bum koji je grad doživeo, dolazak preko 30 velikih investitora koji su uložili stotine miliona evra, među kojima su najveći svetski brendovi iz oblasti elektronske, gejming i IT industrije, zatim, otvaranje naučno-tehnoloških parkova, instituta i habova. Sve su to jasne smernice da je ovo grad budućnosti, u svakom segmentu života. Mladi u Novom Sadu sada imaju šansu da ovde stvore ozbiljne karijere, i oni to znaju. Država im putem „Dositeje“ pruža ruku u periodu kada odlučuju o svojoj budućnosti i biraju svoj put. Iako ti putevi vode ka izazovima i novim znanjima, želim da ih uvek vraćaju ovde, u njihov grad, u njihovu zemlju - rekao je gradonačelnik Miloš Vučević.

Predsednik Republike Srbije Aleksandar Vučić čestitao je stipendistima na uspehu i istakao da treba da budu svesni da ih čeka još više obaveza.

- Vi ste do sad pokazali da imate više sposobnosti i odgovornosti od drugih i zato zaslužujete čestitke. Ali posle ovoga što svakako imponuje, morate znati da to istovremeno i obavezuje, da treba da radite još više i predanije na postizanju novih ciljeva. Neki od vas će biti naučnici, neki šefovi države, delićete svoje znanje sa drugima i vi jeste naša svetla budućnost. Zato vam želim još mnogo uspeha i još više odgovornosti – rekao je predsednik Vučić u obraćanju studentima.

Ministar omladine i sporta i predsednik Fonda za mlade talente Republike Srbije Vanja Udovičić naglasio je da je dodelom plaketa ”Dositeja” i potpisivanjem ugovora o stipendiranju u Novom Sadu završena Akademska nedelja, tokom koje se dodeljuju stipendije najuspešnijim studentima iz cele Srbije, a da ih je ove godine u Novom Sadu najviše. On je rekao da će resorno ministarstvo nastaviti da podržava i ohrabruje studente širom zemlje da se usavršavaju i stiču nova znanja, a da su stipendije samo jedan vid potvrde da su njihovi trud i zalaganje prepoznati i da treba da im služe kao motiv za nizanje novih uspeha.

U ime svih nagrađenih, obratio se student elektrotehnike Marko Šušnjar koji je dobitnik stipendije Dositeja i naglasio da mu je neizmerno značila podrška porodice, okoline, kao i države, na putu postizanja uspeha i da će težiti tome da ostane da živi i radi u Srbiji.

