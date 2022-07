REZOLUCIJA EVROPSKOG PARLAMENTA: Od Srbije traže da prizna Kosovo i uvede sankcije Rusiji!

Poslanici Evropskog parlamenta (EP) usvojili su u Strazburu rezoluciju o Srbiji, u kojoj se, između ostalog, eksplicitno traži priznanje tzv. nezavisnog Kosova. Drugi zahtev je uvođenje sankcija Rusiji!

Inače, u pregovaračkom okviru po kom Srbija vodi pregovore o pristupanju EU jasno stoji da se na kraju dijaloga očekuje sveobuhvatni pravno obavezujući sporazum o normalizaciji odnosa, bez ikakvog preciziranja kako taj sporazum treba da izgleda i šta sve treba da obuhvata. To dovodi do pitanja da li Evropski parlament uopšte ima pravo da odlučuje o dijalogu Beograda i Prištine? Zbog čega se pitanje sankcija Rusiji nameće kao da je uslov za članstvo u EU, iako to zapravo formalno nije uslov? Kako odgovoriti na sve očiglednije i jače pritiske?

Gosti Usijanja:

Milisav Paić, predsednik Srpskog spoljnopolitičkog kruga

Bojan Bilbija, urednik političke rubrike u listu "Politika"

Urednica i voditeljka Silvija Slamnig

