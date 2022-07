Gradonačelnik Vučević podelio lepe vesti: Četvrti novosadski most do marta 2025.

Novi Sad je u prva četiri meseca ove godine ima bolje rezultate, kada je u pitanju turizam, nego u godini pre pandemije, a podaci Republičkog zavoda za statistiku pokazuju da je ovogodišnji maj mesec najbolji u poslednjih 20 godina, izjavio je danas gradonačelnik Novog Sada Miloš Vučević.

Vučević je, gostujući u emisiji “Grad i mi” Radio-televizije Vojvodine, rekao da je Novi Sad izbio na drugo mesto u Srbiji kada je u pitanju broj poseta turista.

“Naravno da banje i planinski centri imaju veći broj noćenja, jer ljudi tamo odlaze na sedam, deset ili četrnaest dana, ali Novi Sad raste u pogledu broja dolazaka turista, a samo u maju imamo 60.000 noćenja, što je odlično za hotelijere, ugostitelje, taksiste ili trgovce, pa samim tim i za budžet građana Novog Sada”, istakao je on.

foto: Rtv.rs Printscreen

Vučević je objasnio da je Novi Sad destinacija na kojoj se turisti zadržavaju dva-tri dana, što nas svrstava u “city break” destinacije.

“U prvih pet meseci ove godine domaći gosti su ostvarili 69.000 noćenja, a stranci 126.000 noćenja, što pokazuje da ljudi koji se bave ugostiteljstvom, prevozom, trgovinom mogu da imaju nadu”, navodi on.

Govoreći u grafitima sa slovom “Z” ispisanim uoči Egzit festivala, Vučević je rekao da su gradske službe reagovale momentalno i da su grafiti uklonjeni.

foto: Printscreen/Instagram

“Dobro je da je Egzit festival odlučio da ove godine nema izvođača čiji bi nastup bio, možda ne politike, ali nekog društvenog aktivizma, što bi moglo da isprovocira nekoga. Bio je osetljiv trenutak i kada smo slavili Dan Evrope 9. maja, ali i Dan pobede”, navodi on.

Gradonačelnik je, kada je u pitanju seča stabala na Šodrošu, rekao da treba razdvojiti proceduralnu prijavu radova zbog gradnje novog mosta i politički ili građanski aktivizam.

“Parcela kuda ide trasa mosta se vodi kao gradsko građevinsko zemljište, a ne kao zeleni pojas ili šuma, koje do sada nije privedeno nameni. Vlasnik parcele je Pokrajina, a korisnik su Vojvodinašume, pa je ispala konfuzija oko toga što korisnik nije bio obavešten”, objašnjava on.

Vučević dodaje da, sa druge strane, imamo 10-15 ljudi koji se protive izgradnji mosta, koji je deo budućeg Fruškogorskog koridora.

“Besmisleno je to protivljenje… moraju se neka stabla ukloniti minimalno da bi se napravio most, zato što su ta stabla tokom vremena iznikla na prostoru koje je definisano kao gradsko građevinsko zemljište”, ističe on.

Kako kaže, građanima koji žive na Bulevaru Evrope, Bulevaru Patrijarha Pavla, Cara Dušana, Bulevaru Cara Lazara, Iva Andrića i 1300 kaplara objašnjava da taj četvrti most neće biti most za kamione i teretni saobraćaj, nego most za putničke automobile, gradske autobuse, kombije, bicikle i pešake.

“Struka već 70 godina kaže da most treba da stoji na toj poziciji… to kažu arhitekte, urbanisti, inženjeri, saobraćajci, stručnjaci za reke i podzemne vode. Ovaj most će biti spas za sve Limane, za Bulevar oslobođenja, jer je danas nemoguće izdržati pritisak na Most slobode”, objašnjava on.

Vučević ističe da će četvrti novosadski most biti izgrađen do marta 2025. godine, a Fruškogorski koridor do kraja 2024. godine.

“Ne možemo sprečavati razvoj grada… onda ćemo se pretvoriti u salaš. Mo moramo da se odlučimo hoćemo li da živimo na salašima ili u srednjoevropskom polamilionskom gradu. Nemojmo da pravimo farsu, tako što bi da živimo na salašu, a da imamo i Egzit, Evropsku prestonicu kulture, da imamo veće plate i bolje restorane”, kaže on.