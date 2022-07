Vučević:Dešava se ono što smo najavljivali pre nekoliko godina, a to je konstantan razvoj investicija u našem gradu

Gradonačelnik Novog Sada Miloš Vučević obišao je Radnu zonu Kać i tom prilikom posetio pogon fabrike „Kontinental Automotiv” u kojoj napreduju radovi na izgradnji druge fabrike te kompanije u Novom Sadu. „Kontinental“ posluje na četiri lokacije u gradu, trenutno zapošljava preko 1000 radnika, od čega je 800 inženjera i preko 200 radnika u fabrici. Radovi na novom postrojenju privode se kraju, zgrada nove fabrike imaće više od 30 000 kvadratnih metara proizvodnog i kancelarijskog prostora i biće jedna od najvećih „Kontinentalovih“ fabrika u svetu.

- Ako je sudeći po uspehu investicije „Kontinentala“, Novi Sad ima sigurnu i izvesnu budućnost, posebno u oblasti privrede i ekonomije. Veoma sam ponosan na sve što ta kompanija radi, jer posledično, ona doprinosi boljitku, kako grada, tako i države. Takav uspeh se stvara zajedničkim marljivim, odgovornim radom i ozbiljnim poslovnim i političkim odlukama. Dešava se ono što smo najavljivali pre nekoliko godina, a to je konstantan razvoj investicija u našem gradu. Pre četiri godine smo bili u poslovnoj zgradi na Bulevaru oslobođenja, i tada je to bila lepa vest, da je nemačka kompanija svetskog ranga došla u Novi Sad. Sledeći korak je bilo otvaranje razvojno-istraživačkog centra u Pupinovoj palati, a danas u Novom Sadu „Kontinental“ radi na četiri adrese. Ovaj objekat u Radnoj zoni Kać napreduje fantastičnom brzinom, a veoma sam zadovoljan kako Grad paralelno sa „Kontinentalom“ u zajedničkom dogovoru priprema ovu indistrijsku zonu infrastrukturno. Naime, Uprava za građevinsko zemljište i investicije i JKP „Vodovod i kanalizacija“ rade sinhronizovano, tako da će ovaj lokalitet biti odlično opremljen. U to je iz budžeta Grada uloženo 1,4 milijardi dinara, a on ima kapacitet da se i dalje razvija. Dolazak ovakve kompanije nije samo pitanje ekonomije, nego ima širi društveni značaj i veoma smo zahvalni velikoj podršci državnog rukovodstva. Na jesen ćemo obići useljenu fabriku, prvu u ovoj radnoj zoni, a nadam se ne i poslednju - rekao je gradonačelnik Vučević.

Uoči obilaska pogona nove fabrike, održan je sastanak gradonačelnika sa predstavnicima kompanije, a generalni direktor „Kontinental Automotiv Srbija“ Saša Ćoringa se tom prilikom zahvalio celom timu na profesionalnom radu, bez kog ne bi bilo moguće stići u ovu fazu izgradnje fabrike tako brzo.

- Ova fabrika je tek početak jednog kompleksnog sistema. Mi smo kupili 31 hektar zemlje u radnoj zoni Kać i nadamo se da će jednog dana tu biti najveća fabrika „Kontinentala“. Sistemi koje ovde proizvodimo su fantastični, čak i ne postoje na tržitu, jer ih trenutno osmišljavamo sa inženjerima. Pravimo kompleksne instrument-table i ponosni smo na naše proizvode. Iako se ne zna u kom pravcu će se kretati svetska privreda, mi i dalje planiramo da rastemo. Želimo da odavde, upravo iz Novog Sada, uradimo transformaciju automobilske industrije u celom svetu – rekao je Ćoringa.

Fabrika u Kaću je počela da se gradi u junu prošle godine, a završetak radova planiran je za septembar ove godine. Po završetku, biće mega fabrika sa digitalizovanim procesima, veća četiri puta od prve koja je otvorena prošle godine u zoni Sever 4. U njoj će se proizvoditi najinovativnija elektronika za unutrašnjost vozila kao što su veliki displeji za vozila vodećih svetskih premium automobilskih brendova.

Gradonačelnik je sa predstavnicima gradske uprave i javno-komunalnih preduzeća obišao i radove na infrastrukturnom uređenju Radne zone Kać u okviru koje se sprovode investicije vezane za tu zonu. Uprava za građevinsko zemljište i investicije finansira izgradnju prilaznih saobraćajnica, pešačkih i biciklističkih staza, atmosferske kanalizacije i javnog osvetljenja, dok JKP „Vodovod i kanalizacija“ izvodi radove na izgradnji vodovodne i fekalne kanalizacione mreže.

