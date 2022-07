Mirović: Završeni radovi na putu između Kupusine i Bačkog Monoštora

Predsednik Pokrajinske vlade Igor Mirović objavio je na svom Instagram nalogu da su radovi na obnovi puta između Kupusine i Bačkog Monoštora, u dužini od oko 5,3 kilometra, završeni u predviđenom roku.

„Za realizaciju ove investicije Pokrajinska vlada je izdvojila 196 miliona dinara, a Opština Apatin 21,7 miliona“, rekao je Mirović.

Kako je Mirović naveo, pored toga što je ova saobraćajnica važna za meštane Kupusine i Bačkog Monoštora, koji će sada brže i bezbednije dolaziti do svojih njiva, njenom obnovom je za 15 kilometara skraćen put do graničnog prelaza na Batini. To će sigurno uticati na bolje predstavljanje turističkih potencijala, posebno zbog toga što je ova deonica deo međunarodne biciklističke rute

Ovaj put omogućava lakši pristup građana Specijalnom rezervatu prirode „Gornje Podunavlje“, i što je najvažnije – bolju povezanost opština Zapadnobačkog okruga.

