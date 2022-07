Pogledajte snimak kako se “mirni” akrivisti i kvazi ekolozi obračunavaju sa policijom i obezbeđenjem ispred Banovine

Na protestu isperd Skupštine Grada Novog Sada na kojoj je donešen Generalni urbanistički plan do 2030. godine, došlo je nereda kada su demonstranti sukobili sa policijom.

Snimak na kom se kvazi ekolozi sukobljavaju sa policijom, možete pogledati ovde.

02:18 “Mirni” akrivisti i kvazi ekolozi obračunavaju sa policijom i obezbeđenjem u Novom Sadu

Podestimo, Gradonačelnik Novog Sada Miloš Vučević gostujući danas na televiziji Prva izjavio da ništa, tokom prošlonedeljnih protesta kvazi ekologa, nije urađeno suprotno zakonu i da policija i licencirana agencija za tehničko obezbeđivanje nije prekoračila nikakva ovlašćenja.

Vučević ističe da skup niko nije zvanično prijavio policiji, ali da on ipak nije bio zabranjen.

– Želim da razjasnim, da ne postoji nikakvo privatno obezbeđenje, pošto je to najveća zloupotreba koja se pvih dana pominje. To nije nikakvo obezbeđenje, Vučića ili Vučevića, to je zvanična licencirana agencija za fizičko tehničko obezbeđenje koje ima ugovor sa Gradom Novim Sadom za čuvanje objekata i institucija – objašnjava gradonačelik.

