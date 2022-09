JOŠ BOGATIJI SERIJSKI PROGRAM NA KURIR TELEVIZIJI: Gledajte "Miris kiše na Balkanu" od 15 časova

Jesen na Kurir televiziji podrazumeva brojne novine: još više zabave, još bolji informativni program i nove sezone omiljenih emisija.

Kada je reč o serijskom programu, nastavljamo da obezbeđujemo najbolja domaća ostvarenja. Kompletan serijski program na Kurir televiziji klasifikovan je u nekoliko kategorija: Serije koje smo voleli, Porodične serije i Krimi-serije, a ove jeseni, pored aktuelnih uvodi se i nova kategorija "Serije u 3", od 15 časova.

Prva serija koja se emituje u okviru kategorije "Serije u 3" je "Miris kiše na Balkanu", televizijska serija koja je urađena prema istoimenom romanu Gordane Kuić, u režiji Ljubiše Samardžića.

Priča prati sudbinu jedne sefardske porodice Jevreja iz Sarajeva u turbulentnim vremenima od 1914. do 1945. godine, od početka Prvog do kraja Drugog svetskog rata. Leon, vlasnik časovničarske radnje i njegova supruga Estera, imaju pet ćerki i jednog sina. Kroz četrnaest epizoda, svoja sećana priča ostarela Blanki Korać, druga najmlađa ćerka Leona i Estere Salom, opisuje odnose u ratnom Sarajevu, žrtvu najstarije Buke, snove mlade Riki i religijski sukob ćerke Nine, Klare i Blanki.

Serija je izazvala veliko interesovanje publike, a emituje se svakog dana u terminu rezervisanom za "Serije u 3" od 15 časova na Kurir televiziji.

U glavnim ulogama igraju Ljiljana Blagojević, Predrag Ejdus, Mirka Vasiljević, Aleksandra Bibić, Tamara Dragičević, Marija Vicković, Kalina Kovačević, Stefan Buzurović, Tanasije Uzunović, Jelisaveta Sablić, Milan Vasić, Dragan Petrović i drugi.