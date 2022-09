VUČIĆ U BIJELJINI: Republika Srpska uvek može da se osloni na Srbiju

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić je rekao da je početak gradnje deonice auto-puta od Rače do Bijeljine je mnogo važno i za Bijeljinu i Republiku Srpsku i Srbiju.

- Volim Semberiju, Bijeljinu i Republiku Srpsku, poštujem naravno BiH. Ovo nema veze sa političarima nego sa narodom. Srbija će 80% učestvovati u gradnji ove dEonice. Mi smo i most preko Save izgradili i to je mnogo važno kada vi iz Bijeljine za sat i deset minista stignete do Beograda - kazao je Vučić, gostujući u Dnevniku 2 BN TV.

On je naglasio da kada otvorimo granice, a moraćemo ih, kaže on, otvoriti - da li kroz Otvoreni Balkan ili kako god -, to će biti sat i deset minuta od centra Bijeljine do Beograda.

- To će prosto tada biti sve drugačije. To dovodi nove investicije, nove poslove u Srpsku, Bijeljinu, Posavinu...To je nešto što je mnogo važno i veoma se radujem tome - kazao je Vučić.

On naglašava da je to izuzetno važno za Republiku Srpsku, jer će Bijeljinu kada se sagradi ovaj auto put do Banjaluke i Tuzle, prema Sarajevu, napraviti novim čvorištem i biće važno i za privredu i povezaće Srbiju i Srpsku mnogo brže i mnogo bliže nego do sada.

Vučić je danas u Bijeljini prisustvovao svečanosti povodom Dana srpskog jedinstva, slobode i nacionalne zastave.

Na pitanje da li postoji danas srpsko jedinstvo, Vučić je rekao da ne treba da se stidimo svojih razlika.

- Mi imamo političkih razlika i mnogo razlika u uverenjima i ne treba da se stidimo toga. Naprotiv, poštujući te razlike jedni kod drugih čini mi se da možemo da stvorimo takvu vrstu zajedništva i jedinstva.

Postoji nešto što smo čini mi se uspjeli, ljudi su to, uveren sam sigurno primetili, i neću da govorim o kampanji i politici, ali u odnosima između Srbije i Republike Srpske, političkih predstavnika nema međusobnih napada i to vreme smo prevazišli. Imamo poštovanje jedni prema drugima, razumemo da smo pripadnici jednog te istog naroda koji žive u različitim državama - kazao je Vučić.

On je i ovom prilikom ponovio da je pred nama teža zima nego što ljudi misle, pre svega u finansijskom za sve države i entitete zbog, kako je kazao, svih svetskih prilika, da ne ulazimo u lokalne i regionalne prilike.

- Teža zima je zbog energenata, zbog hrane, jer će sve to biti problem u godinama koje dolaze, a sledeća zima budite uvereni biće još gora nego što je ova - kazao je Vučić, navodeći da zbog svega toga treba da se držimo što je moguće više zajedno, da se poštujemo i da razmišljamo kako to sve da prevazižemo i da vidimo kako jedni drugima možemo da pomognemo.

- Ja sam srećan što Republika Srpska uvek može da računa na Srbiju...Da budem iskren, možda deo toga vraćam još iz detinjstva kada sam slušao svoju familiju kada smo se okupljali na Svetog Iliju , kada su govorili - Nikada Srbija neće razumeti koliko je mi s ovu stranu Drine volimo! Ja sada hoću da kažem koliko mi vas volimo i iz Beograda i svakog drugog mesta iz Srbije, ali to isto hoću da kažem i Bošnjacima i drugima da i njih poštujemo i da želimo da u miru nastavimo da živimo i uz poštovanje, u miru gradimo naše zemlje i da povezujemo i da vidimo kako ove teškoće koje su pred nama što lakše prevaziđemo - kazao je Vučić.

Biće, kaže on, mnogo teže nego što ljudi danas misle...

Da li ima pritisaka zbog zvanične politike koja se vodi u Republici Srpskoj, Vučić je rekao da o tome neće da govori, navodeći da poštuje rukovodstvo Republike Srpske kao što poštuje i opoziciju.

- Šta god da je i da jeste, ja nikad o takvim stvarima ne bi govorio i da ih ima i da ih nema. Poštujem rukovodstvo Republike Srpske, poštujem i one koji su u opoziciji i želim da ostanem neko ko podržava srpski narod u Republici Srpskoj. Ne želim da se miješan u izborni proces. Narod u Republici Srpskoj izabraće onog koga želi -kazao je Vučić.

Što se tiče kontakata sa vlastima u BiH, predsednik Srbije je otkrio da se čuje redovno, bar jednom u mesec dana i sa političarima u Sarajevu.

- Ako me pitate ima li suštinskih razgovora nema, ja svaki put kada dolazim u BiH prijavim svoju posetu Trudim se da imam pristojne odnose sa svima...Mene zanima hoće li da grade auto-put Beograd- Sarajevo i bio bi zadovoljniji kada bi malo brže donosili odluke...To bi bilo dobro i za Bošnjake Pazara, Tutina, Sjenice iz Sarajeva...to bi bilo dobro i za Srbe iz Sarajvsko-romanijske oblasti, Heregovine...Tu svi dobijamo i kada vidite da svi dobijamo ne znam zašto se čeka - kazao je Vučić.

Ako je, kaže on, do para, ja sam danas rekao mi ćemo 100 miliona evra dati za deonicu do Bijeljine i to neće ni dana kasniti i to ljudi treba da znaju, a posle toga mi smo spremni da damo i za neku drugu dionicu u Republici Srpskoj.

Govoreći o stanju u regionu u svetlu svetske krize i sukoba, Vučić je rekao da veruje da neće doći do sukoba.

- Daćemo sve od sebe da sukobe izbegnemo. Mi smo sve te ratove probali, bezbroj puta se sukobljavali, hajde da malo probamo mir i da probamo da u miru živimo i sarađujemo. Zato smo ponudili Otvoreni Balkan i zato mislimo da je to sjajna ideja, jer kada budemo brisali granice između nas a poštovali državni integritet i sve drugo što neko drugi traži, što nije problem, onda će se ljudi osećati lakše biće veće poverenje, lakše će se povezivati - kazao je Vučić.

On je odgovorio da Otvoreni Balkan svima odgovara i da olakšava protok i ljudi i roba bez bilo kakvih administrativnih barijera...

- To će povećati plate i penzije veću mobilnost, komunikaciju... Sarajevo to ne prihvata, oni misle da je to neka svetska zavera - kazao je Vučić.

Kada je u pitanju Kosovo i Metohija, Vučić je rekao da je zabrinut i da je teška situacija.

- Srbija je za kompromis ali se do njega teško dolazi - kazao je Vučić tokom gostovanja u Centralnoj informativnoj emisiji "Dnevnik 2" BN televizije.

