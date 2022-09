SRBIJA PRED SVE OTVORENIJIM PRITISCIMA: Kako postupiti pred zahtevima da se uvedu hitne sankcije Rusiji?

Položaj Srbije je sve komplikovaniji, a pritisci na našu zemlju su sve veći i konkretniji. Odlaze do te mere da su samo nekoliko dana nakon pojave "non pejpera" o Kosovu i Metohiji, evropski zvaničnici tražili od predsednika Aleksandra Vučića da Srbija hitno uvede sankcije Rusiji, što je juče ekskluzivno objavio Kurir.

To se sve dešava pred još žešću polarizaciju sveta i ulazak u sve krvaviju i opasniju fazu invazije Rusije na Ukrajinu i mobilizaciju 300.000 rezervista u Ruskoj Federaciji. Ipak, jedna dobra vest u moru delikatnih je nota o još jednom povlačenju nezavisnosti Kosova, što je juče saopštio predsednik Vučić boraveći u Njujorku. On je najavio da će u narednih sedam do deset dana donositi važne odluke za budućnost Srbije.

Kako postupiti pred zahtevima da se uvedu hitne sankcije Rusiji? Da li rat ulazi u sve krvaviju fazu i preti li nuklearna opasnost?

Gosti Usijanja:

Milovan Božinović, nekadašnji ambasador Nemačke

Bojan Bilbija, urednik političke rubrike u Politici

Urednica i voditeljka Silvija Slamnig

