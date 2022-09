Ove godine na Novosadskom sajmu nastupiće oko 100 izlagača iz Srbije i regiona

Međunarodni sajam lova i ribolova i Sajam ekologije biće održani od srede, 28. septembra do nedelje, 2. oktobra. Nastupiće oko 100 izlagača iz Srbije, Mađarske, BiH i Austrije.

Uz izložbenu postavku u halama i na otvorenom delu Sajmišta biće organizovane stručne aktivnosti, radionice, edukacije, a izlagači najavljuju i brojne zanimljivosti, takmičenja i atrakcije. Za posetioce sa kupljenim ulaznicama, Novosadski sajam je u saradnji sa izlagačima organizovao Poklon-igru sa vrednim nagradama.

foto: Novosadski sajam

– Pokrajinski sekretarijat kao resorni sekretarijat pružiće punu podršku kada je reč o organizaciji Sajma lova i ribolova i Sajma ekologije. Kada govorimo o nekim rezultatima Pokrajinskog sekretarijata, u delu lovstva, samo u 2022. godini je opredeljen iznos od 75 miliona dinara, a od 2011. godine je opredeljeno je oko 430 miliona dinara upravo za promociju i razvoj lovstva. Pored toga smatramo još bitnijim da je u tom periodu utvrđeno 157 lovišta, tako da smo na neki način ne samo uticali na razvoj lovstva već i na zaštitu divljači i njenog staništa – rekao je pomoćnik Pokrajinskog sekretara za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo, Petar Samolovac.

– Mi tradicionalno učestvujemo na Sajmu lova i ribolova, a ove godine smo se potrudili da napravimo još bolji štand. Prošle godine je bio na 160 kvadrata, a ove godine će biti na tri sprata i 307 kvadrata. Na štandu ćemo prikazati 80 trofeja iz ovogodišnje rike jelena i 5 ili 6 dermopreparata gde ćemo prikazati ekotip jelena iz sremskih šuma i ekotip jelena iz Banata, iz Deliblatske peščare jer takvi jeleni imaju i preko 300 kilograma. U okviru Sajma ekologije, na centralnom delu našeg štanda ćemo prikazati dva zaštićena područja, to su Gornje Podunavlje i Obedska bara, dok će na štandu „Izložba lovne faune Republik Srbije“, od 600 prikazanih trofeja, 111 će biti naših – rekao je direktor JP Vojvodinašuma, Roland Kokai i najavio deseto takmičenje gađanja glinenih golubova koje će biti održano u Kaćkoj šumi, proslavu 20 godina postojanja Vojvodinašuma i tradicionalno spremanje lovačkog paprikaša.

– Naš Savez je jedan od starijih Saveza koji će u decembru proslaviti jubilej – 100 godina postojanja. U čast tog jubileja, otvara se prvi Muzej lovstva u Srbiji. Taj Muzej nam jako puno znači jer će on biti edukativnog karaktera; ne samo muzej kao muzej, već je zamišljen da bude u svrhe edukacije i promocije lovstva. U izradi tog Muzeja, izuzetno veliku pomoć imamo od Vojvodinašuma. Organizovaćemo Donatorsko veče gde ćemo prikupljati trofeje koje će doneti naši lovci da ostave na trajno čuvanje Muzeju lovstva Vojvodine rekla je zamenica predsednika Lovačkog saveza Vojvodine,Sanja Momčilović Bognič. Ona je najavila je da će na štandu Lovačkog saveza Vojvodine biti održan i Memorijal Jaroslavu Papu uz postavke fotografija ovog velikog fotografa i prijatelja prirode.

– Pitanje unapređeneja životne sredine je veoma važno, i Grad Novi Sad izuzetnu pažnju posvećuje ovim sajmovima, i redovno učestvuje. Naša ciljna grupa su deca i svake godine pa i ove, organizujemo radionice za decu nižih razreda osnovnih škola, tako da ako je neko posetio štand Gradske uprave, mogao je da vidi da je veoma dinamično i interesantno. Imamo obećanje da ćemo ove godine dobiti jednu interaktivnu igricu u kojoj će deca moći sama da učestvuju, ali će takođe moći i odrasli da im se priključe, rekla je v.d. načelnika Gradske uprave za zaštitu životne sredine, Dragica Branković, i najavila konferenciju na kojoj će promovisati istraživačke i razvojne projekte kao i još mnogo interesantnih dešavanja na štandu Uprave.

– Svakako da smo se potrudili da ovogodišnji LORIST bude kvalitetan i da zainteresuje naše posetioce. Pripremili smo standardni izlagački deo u Hali 1, gde se nalaze najvažniji segmenti vezani za lov i ribolov. Lovci znaju da je u toku priprema pred lovnu sezonu koja uskoro počinje, tako da je ovo idealan trenutak da se opreme po specijalnim sajamskim popustima i pogodnostima koje naši izlagači nude. U okviru Sajma ekologije, kod Teretnog ulaza 1, Novosadskog sajma, biće npravljeno Reciklažno ostrvo, koje će poslužiti kao jedan vid edukacije za najmlađe, s obzirom da ekologija postaje sve značajnija u našim životima, rekao je generalni direktor Novosadskog sajma, Slobodan Cvetković.– Ono što je novina, pored Hale 1 i Aule koje su tradicionalno izlagačke, ove godine smo uključili i Halu “Master“, a biće prilika za sve posetioce da pogledaju štand kojim su se država Srbija i Ministarstvo poljoprivrede predstavil na Svetskoj izložbi trofeja u Budimpešti, prošle godine, pod nazivom ONE WITH NATURE, s tim što će taj štand, kod nas na Novosadskom sajmu biti još veći. Kod nas će biti na gotovo 500 m2; tamo je bilo 500 trofeja, kod nas će biti 620 trofeja. Od pratećih sadržaja koji će biti održani na Sajmu lova i ribolova, moći ćete videti Konjički turnir u preponskom jahanju, obradu mesa divljači, druženje sa sokolarima, Izložbu fotografija pasa mešanaca, defile lovačkih pasa, prvu lovačko-kinološku školicu, za najmlađe biće prikazana demonstracija vabljenja, organizovana školica ribolova, radionice, pravljenje igračaka od recikliranog materijala itd.

foto: Novosadski sajam

Na Sajmu lova i ribolova i Sajmu ekologije, koji će biti priređeni od 28. septembra do 2. oktobra, za sve posetioce sa kupljenim ulaznicama Novosadski sajam je, u saradnji sa izlagačima, organizovao Poklon-igru. Cena pojedinačne karte je 350 dinara. Ulaznice za kolektivne posete (najmanje 15 osoba), kao i one za kolektivne posete đaka i studenata, penzionere i decu od 7 do 12 godina koštaju 300 dinara. Za kolektivne posete neophodno je dostaviti najavu sa brojem posetilaca – na memorandumu udruženja, zadruge, škole ili fakulteta, sa pečatom i potpisom ovlašćenog lica.

Radno vreme sajmova od 28. septembra do 1. oktobra je od 10 do 19 časova. U nedelju, 2. oktobra radno vreme za posetioce biće od 10.00 do 17.00 časova.