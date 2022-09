FESTIVAL LJUBAVI I INKLUZIJE U SUBOTICI: Školarci pokazali da među decom nema razlike

Da među decom nema razlike, najbolje su pokazali školarci subotičkih škola na ovogodišnjem “Festivalu ljubavi i inkluzije” koji je održan na Gradskom trgu! Suočeni sa problemom, roditelji dece sa invaliditetom su pre pet godina došli na ideju da osnuju “Festival ljubavi - inkluzija na delu” kako bi pokazali svima da nije više bauk kada vidite dete sa poremećajem u razvoju. Razgovarali smo sa Mirjanom Evetović koja je deo organizacionog odbora festivala i saznali detalje.

“Ovo je peti po redu “Festival ljubavi - inkluzija na delu”. On je nastao iz potrebe osoba sa invaliditetom, tačnije dece deteta sa invaliditetom. Nama su vrata sportskih organizacija, kulturno-umetničkih društava i klubova, bila zatvorena. Prosto niko nije imao tu smelost da radi sa našom decom ili su bili u strahu. Mi smo ih u tome razumeli i pokušali na ovaj način i kroz ovaj festival da ih spojimo sa decom, da vide da naša deca mogu, da su sposobna i da oni lako mogu sa njima. Kroz ovih pet godina koliko festival postoji, desilo se to da su se nama sva vrata otvorila. Zaista su otvorena i ponosna sam na ovaj naš grad zato što su ljudi prihvatili i prosto drugačije sada malo razmišljaju. Naša deca su izašla u javnost i više nije taj bauk da vidite dete sa poremećajem u razvoju. Sama prihvatljivost, znači da nam ljudi prihvate dete je veoma bitna. Bili mi ovakvi ili onakvi, svi imamo tu potrebu da budemo prihvaćeni u društvu, a to je cilj festivala ljubavi i mogu sa ponosom da kažem da je inkluzija na delu ušla u škole, oni su čuli našu poruku i oni žive našu poruku, edukuju decu koja su u masovnim školama na koji način da priđu deci sa poremećajem u razvoju. Poruka ovog festivala je da svi ljudi shvate koliko su ustvari srećni i da uživaju u svom životu i sa svojom zdravom decom. Da budu maksimalno sa njima jer mi smo dvesta posto uz našu decu” izjavila je Mirjana Evetović, deo organizacionog odbora “Festivala ljubavi - inkluzija na delu” za Subotica živi.

1 / 5 Foto: Subotica živi