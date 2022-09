PRAVO OSVEŽENJE U PULSU SRBIJE: Ivan Kleut i Anastasija Čanović vode vas danas kroz tročasovni program

Petak od 11 do 14 časova, pravo je vreme da dobijete vašu dozu dnevnih informacija i odgovora na društveno politička pitanja koja vas zanimaju, ali i da se opustite, razonodite i nasmejete pred vikend.

Danas će vam kroz emisiju Puls Srbije to omogućiti Anastasija Čanović, ali i naš gost voditelj Ivan Kleut, direktor spoljnih produkcija Kurir televizije. Ivan će svojim znanjem, dugogodišnjim iskustvom u radu ispred i iza kamera, ali i šarmom sutra dati Pulsu Srbije novi duh i energiju.

foto: Kurir

Koja će pitanja Ivan postaviti gostima na ozbiljne teme kao što su vršnjačko nasilje i rat u Ukrajini, ali i to koje zanimljivosti iz zemlje i sveta je baš on izabrao da bi vas nasmejao gledajte sutra od 11 do 14 časova na Kurir televiziji.

Čekaju vas još aktuelnije teme i autentične priče. Ne propustite isti, ali opet i malo drugačiji Puls Srbije! Pričaće se!