Novosadska toplana je spremna za predstojeću grejnu sezonu

- Već sutra stiču se tehnički usovi da JKP „Novosadska toplana“ pokrene sistem grejanja i pre 15. oktobra, kada zvanično počinje grejna sezona, ukoliko tri dana noću u 21.00 čas, prema zvaničnim izveštajima Republičkog hidrometeorološkog zavoda, temperatura bude 12 stepeni – rekao je gradonačelnik Novog Sada Miloš Vučević koji je posetio to gradsko preduzeće kako bi se uverio da je sve spremno za grejnu sezonu.

Tokom posete je rečeno da je JKP „Novosadska toplana“ uspešno privela kraju sve radove na igradnji i rekonstrukciji toplifikacionog sistema, odnosno sistema dalјinskog grejanja.

Svi kapaciteti su popunjeni zahvalјujući podršci države. Izvršene su kontrole u 5000 objekta, a u 97 je zatečeno curenje kućnih instalacija.

- Još jednom podsećamo građane da to nije nadležnost „Novosadske toplane“. Nadležnost tog javnog preduzeća, odnosno Grada, je do podstanice, a za sve dalјe instalacije odgovorni su vlasnici objekata. Po sadašnjim cenama, uzimajući u obzir i to da država pomaže subvencinisanjem cene gasa, nama će za grejnu sezonu biti potrebno najmanje 49 miliona evra, za gas i struju, a prošle godine bilo je potrebno 35 miliona evra. „Novosadska toplana“ je dobila novi predlog ugovora sa „Srbijagasom“ i sve je sada složenije zbog aktuelne međunarodne situacije. Zahvalјujući državi, imamo dovolјno gasa, a toplana je u kontaktu sa Termo-elektranom toplanom, da se, čim to preduzeće počne u punom kapacitetu da proizvodi struju, izvrši uspešno piripajanje na sistem „Novosadske toplane“ putem magistralnog voda ispod kanala DTD, te da Novosađani budu grejani i tom toplotnom energijom. Spas nam je što smo prethodnih godina rekonstruisali kogenerativne stanice u toplanama „Zapad“ i „Jug“, pa toplana ima dodatne prihode – naglasio je gradonačelnik Vučević.

foto: Grad Novi Sad

Tokom obilaska, poručeno je da će, u okolnostima koje trenutno mogu da se predvide, uspešno biti grejano preko 5000 objekata u Novom Sadu. Gradonačelnik Vučević posebno je istakao da JKP „Novosadska toplana“ nije zavisna od gradskog budžeta, a da je, od 2016. do 2019. godine, u četiri navrata smanjivana cena grejanja, što kumulativno iznosi 16,5 posto. Kako je ocenio gradonačelnik, to je rezultat dobrog rada preduzeća.

