Vučević: Upisali smo 17.300 dece u PU. Za desert godina izgrađeno pet novih objekata

Gradonačelnik Novog Sada Miloš Vučević posetio je novoizgrađeni vrtić „Kamičak“ Predškolske ustanove „Radosno detinjstvo“ koji se nalazi u Ulici Milana Tepića bb u Veterniku. Gradska uprava za imovinu i imovinsko-pravno odnose investirala je u izgradnju tog objekta ukupne površine 2051,00 m2, a radovi koji su počeli na leto 2021. godine, okončani su i pre ugovorenog roka.

- Veoma sam ponosan na ovaj projekat u Veterniku, odnosno na novi objekat PU "Radosno detinjstvo". U novoizgrađeni vrtić "Kamičak" upisano je 274 dece koja su raspoređena u 12 grupa, od kojih je šest jaslenih. Čestitam zaposlenima iz Gradske uprave za imovinu i Gradske uprave za obrazovanje koji su odlično izneli ovaj projekat, kao i svim zaposlenima u „Kamičku“ i želim im uspeh u radu. Ove godine ćemo imati oko 17 300 upisane dece u Predškolsku ustanovu što je rekordan broj. Podsetiću na to da je, kada sam bio izabran za gradonačelnika pre deset godina, bilo upisano znatno manje, oko 15 700 dece. To je rezultat odgovorne politike, a ne neka jeftina politička parola bez pokrića. Mi smo pokazali da imamo strategiju kako da širimo broj vrtića, a da očuvamo „Radosno detinjstvo“ koje je tog septembra 2012. godine, dugovalo preko milijardu dinara. Rešili smo taj problem, kao i onaj koji nam je u amanet ostavila prošla vlast, a u vezi sa Centralnom kuhinjom koja danas odlično radi. Tokom poslednjih deset godina, mi smo izgradili čak pet novih vrtića, a 11 smo proširili, čime smo stvorili uslove za prijem nove dece. Pored toga smo 2015. godine doneli odluku da subvencionišemo boravak dece u privatnim vrtićima, a 2019. odluku da vrtići u Novom Sadu budu besplatni. Ovi pokazatelji nisu nešto što se podrazumeva i to je praksa u svim gradovima i opštinama, već je odraz snage grada – istakao je gradonačelnik Vučević.

Gradonačelnik je naglasio da je sledeći izazov povećanje standarda zaposlenih.

- Pre jedne decenije, naše vaspitačice su imale oko 35 000 dinara mesečnu platu, a ona je danas preko 56 000 dinara. Sa povećanjem koje nas čeka od januara, primanja vaspitačica će ići do 63 000, što svakako nije dovoljno, ali jeste bitna razlika u odnosu na ranije. Dodatno, povećali smo i iznos solidarne pomoći koju pruža Grad, a koja je za ovu godinu viša i iznosi 60 000 dinara po zaposlenom. Problem su i dalje plate servirki, kuvarica i zaposlenih koji održavaju higijenu objekta, jer smo tu ograničeni zakonima i moramo naći način da i tom delu zaposlenih u „Radosnom detinjstvu“ rastu primanja - istakao je gradonačelnik Vučević.

Novi Sad, 3. oktobar 2022. godine