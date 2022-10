Zahvaljujući kotlovima na gas u Kragujevcu prva grejna sezona bez aerozagađenja

Prva faza projekta modernizacije sistema daljinskog grejanja je uspešeno završena. Grad Kragujevac u novu grejnu sezonu ulazi sa kotlovima na gas. Da je novo postrojenje spremno uverila se i ministarka zaštite i unapređenja životne sredine Irena Vujović koja je sa gradonačelnikom Kragujevca Nikolom Dašićem obišla pogone Energetike.

Sve instalacije urađene su u skladu sa svetskim standardima i možemo da pariramo bilo kom evropskom gradu ili toplani, istakla je Irena Vujović i dodala da je za građane Kragujevca najvažnije da više neće biti aerozagađenja. Sumpor dioksid i azot su potpuno eliminisani u vazduhu. Neće više biti ni pepela. Sledeća faza projekta je sanacija i zatvaranje deponije pepela koji će u skladu sa prinicipima cirkularne ekonomije biti iskorišćen kao građevinski materijal. Građani Kragujevca će dobiti 15 kilometara lokalnih ulica i puteva.

Mi pratimo politiku našeg predsednika Aleksandra Vučića, sve ono što obećamo građanima moramo i da ispunimo. Prošle godine smo predsednica Vlade Ana Brnabić i ja bile ovde 27. oktobra i rekle smo da će do sledeće grejne sezone ovaj projekat biti završen, podsetila je Irena Vujović. Mi smo obećanje ispunili. Vrednost radova je 15 miliona evra, dok će za sanaciju pepelišta biti uloženo još 3,6 miliona evra.

Zahvaljujući ovom projektu Kragujevac se posle šest decenija oslobađa jednog velikog zagađivača. Konačno smo novim generacijama omogućili da udišu zdrav vazduh i to je najvažnije, poručio je gradonačelnik Nikola Dašić. Grad Kragujevac je u rešavanju tog problema naišao na podršku cele države. Počev od predsednika Aleksandra Vučića, koji je shvatio koliko nama znači ovaj projekat, koji nije jeftin, pa do Ministarstva zaštite i unapređenja životne sredine. Zahvaljujući profesionalizmu Irene Vujović i njenih saradnika i danonoćnom radu uspeli smo sve da završimo na vreme. Čistiji i pouzdaniji sistem daljinskog grejanja, sa kotlovima na gas najpoznatijeg svetskog proizvođača Viessmann, smanjiće aerozagađenje za 70 posto. Čitav projekat rađen je preko EBRD, podsetio je Dašić, a kada radite sa Evropom svi najveći standardi u svetu moraju da budu ispoštovani. Zato je to bio težak projekat i zato je uspeh veliki, jer su grad Kragujevac i resorno ministarstvo uspeli da u kratkom roku iznesu čitavu priču.

Prema rečima Andreje Ilića direktora Energetike ovo nije iskorak, nego skok u topliji, ekološki čistiji, lepši i zdraviji Kragujevac. Na ovaj način, ne samo da ćemo unaprediti životnu sredinu, nego ćemo građanima Kragujevca pružiti mnogo kvalitetnije i bolje grejanje. Instalirano je pet novih kotlova na gas, završen je remont svih kotlarnica, kao i rekonstrukcija delova distributivne mreže. Grejna sezona za 22 000 korisnika počinje 15. oktobra, a ukoliko vremenski uslovi to zahtevaju Energetika je spremna da počne sa grejanjem odmah.ü