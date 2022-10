“ZASAVICA” PROSLAVLJA 25 GODINA RADA I POSTOJANJA: Mačvanski biser prirode jedinstveni je spoj čoveka i divljine

Niko ne bi pomislio da će jedna reka i priroda koja je okružuje biti otkrivena na kraju 20. veka, a da će 25 godina kasnije to biti top turistička destinacija Srbije. Upravo se to dogodilo u blizini Sremske i Mačvanske Mitrovice kada su 1995. istraživači pronašli rečicu Zasavicu. Dve godine kasnije Republika Srbija je formirala Specijalni rezervat prirode, koji je na upravljanje poveren Pokretu gorana. Sada SRP “Zasavica” proslavlja 25 godina rada i postojanja i čak 700 hiljada posetilaca. Ovaj mačvanski biser prirode jedinstveni je spoj čoveka i divljine, za koje turisti pokazuju neverovatno interesovanje, a nalazi se u proseku na oko 50 do 80 km od Beograda ili državne granice.

“Zasavica je staro korito Save i staro korito Drine. U davnoj geološkoj prošlosti Drina ulivala u Savu kod Šapca. Ona se povlačila u toj geološkoj varinti, jedno vreme tekla kao Zasavica, jedno vreme je i Sava tekla kroz Zasavicu. To se vidi po i meandrina i Zasavice i Save, pa tako je poznato da je Mačvanska Mitrovica u doba Sirmijuma bila ostrvo. Zasavicom danas teku drinske vode prve kategorije. To su kombinacije koje su dovele do neverovatnog biodiverziteta. od bentosa, u mulju, pa do vazduha. I 25 godina kasnije mi otkrivamo nove vrste, čak i milionima godina stare organizme”, kaže za Sremska Mitrovica živi, Slobodan Simić, upravnik SRP “Zasavica”.

Danas je najveći čuvar starih životinjskih rasa Srbije, sa neverovatnim staništem biljaka, ptica, gmizavaca i rezervat koje često naučno referiše kao mesto gde su stare, izgubljene ili potpuno nove vrste prirode otkrivene. Prva je farma muznih magarica u svetu i magarećeg sira, čija se cena po kilogramu kreće oko hiljadu evra. Ovo je možda jedini rezervat u koji elektičnim otvorenim vozilom možete da uđete i boravite sa slobodnim životinjama.

“Imamo danas zaokruženu celinu u kojoj je Zasavica najistraženiji rezervat, najpopularniji sa 700 hiljada posetilaca. Počeli smo da razvijamo turizam i onda smo počeli, zahvaljujući pašnjaku Valjevac od 300 ha da se bavimo i starim rasama da bismo danas bili daleko najveći čuvari starih rasa Srbije i danas smo nadaleko čuveni po farmi muznih magarica, ali ne samo po tome, mangulica, pulin, stare rase goveda. Da ne govorimo o stotinama vrsta ptica, vodenih organizama. Ali turistička ponuda je važna. Ako nema turizma, ako niko ne dođe da vidi, onda sve ovo što su rezultati istraživanja i prirode neće biti publikovano nikom. Nijedan rezervat iz Srbije nije poznat u svetu kao što je Zasavica. Sada slavimo 25 godina Rezervata, a očekujemo za 30. proslavu i milionitog posetioca”, zaključuje Simić za Sremska Mitrovica živi.