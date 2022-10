MUZIČKI SPEKTAKL U SREMSKOJ MITROVICI: Stefan Milenković i Nele Karajlić održaće zajednički koncert

Stefan Milenković i doktor Nele Karajlić ponovo nastupaju kao “Rock El Clasico” u Sremskoj Mitrovici 2. novembra.

Biće ovo njihov prvi vojvođanski koncert koji je premijerno izvoden na Tašmajdanu, a sa kojim su nastupili i na ovodogišnjem Wold Expo u Dubaiju. Koncert će biti održan na centralnom Trgu Ćire Milekića sa početkom u 19 časova.

Podršku je pružila kompanija “Metalfer” koja posluje u Sremskoj Mitrovici, na čemu su Karajlić i Milenković zahvalni, jer kako kažu kao i Grad i ova kompanija prepoznaje ideju njihovog umetničkog koncepta.

“Taj spoj i jeste nastao samo zahvaljujući činjenici da i Stefan Milenković i ja strašno volimo muziku i da nam je muzika na neki način život. Ako je njemu život, meni je oboljenje, je li. Ljubav prema muzici je probudila u nama to nešto istraživačko, da probamo da napravimo kako bi to izgledalo kada bi on, svetski violinista svetske klase i ja, recimo uspešni lokalni pevač, ušli u jedan novi koncept. Ljudi u Sremskoj Mitrovici su prepoznali da bi takav jedan program bio sjajan za dane kulture u Mitrovici. Dodao bih važnu činjenicu da nam je prijatelj celog koncerta “Metalfer”, koji su očigledno prepoznali u ovom konceptu i određeni kulturni nivo koji zaslužujemo i mi sa Sremskom Mitrovicom, a i Sremska Mitrovica sa nama dvojicom”, rekao je dr Nele Karajlić povodom najave ovog koncerta u Sremskoj Mitrovici.

Grad Sremska Mitrovica u novembru obeležava svoj Dan i gradsku slavu, stoga je ceo mesec biti posvećen kulturi, umetnosti i zabavi. Stoga je Grad odlučio da pokloni svojim građanima, ali i dragim gostima besplatan koncert, a spoj klasične muzike svetski poznatog violiniste i muzičara koji je oblikovao jugoslovenski rock i pank u vidu novog primitivizma, jeste prava poslastica za sve.

“Sada smo prvi put ovde u Vojvodini i izuzetno nam je zadovoljstvo. Premijeru smo imali u Beogradu na Tašmajdanu i ovo je prilika da se publika upozna spojem klasike i panka. Uspeli smo da ukrojimo ova naša dva sveta, a da se šavovi ne vide i da sve bude u jednoj organskoj simbiozi. Ljudi koji su navikli na čistu klasiku, ali i koji su navikli na klasične pesme “Zabranjenog pušenja” biće zadovoljni, ali i rekao bih zaintrigirani što će čuti nešto drugačije, a opet ostaće verno oba sveta. Očekujemo jednu divnu atmosferu, mnogo energije i to je taj neki spoj klasike i roka, panka i naših nekih svetova i energija na sceni. Veoma smo uzbuđeni”, zaključio je Stefan Milenković povodom najave ovog koncerta.

Ako ste za spremni za muzički spektakl, onda će vam doktor Nele Karajlić i Stefan Milenković zasigurno pružiti. Zato, Grad Sremska Mitrovica sve poziva na ovaj koncert u sredu, 2. novembra sa početkom u 19 časova na centralnom gradskom trgu.

