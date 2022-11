Đurić: Gradnja tri mosta istovremeno ogroman je iskorak za naš grad i oslikava njegovu snagu

Novi gradonačelnik Novog Sada Milan Đurić, zamenio je na tom mestu svog stranačkog kolegu Miloša Vučevića, koji je na čelu grada bio duže od 10 godina.

Bili ste najbliži saradnik prethodnom gradonačelniku, dobro ste upoznati sa funkcionisanjem grada, na šta ćete obratiti najviše pažnje i truda u narednih 17 meseci, koliko ste procenili da je ostalo do lokalnih izbora?

– Ovo je kontinuitet naše politike koja je još 2012. godine trasirana, što znači da ćemo nastojati da zadržimo dinamiku kojom smo krenuli u realizaciju dosadašnjih projekata, i da istovremeno ne odstupamo od planiranih rokova za početak novih projekata. Tih 17 meseci koje spominjete nekome možda zvuči malo, ali mislim da to sasvim realan vremenski okvir za ono što smo, nakon poslednjih izbora 2020. godine, utvdili u okviru četvorogdišnjeg plana za Novi Sad. Za projekte koji se smatraju jednim od najvećih u novijoj istoriji Novog Sada, a tu mislim na izgradnju tri nova novosadska mosta: mosta u produžetku sadašnjeg Bulevara Evrope, mosta kod Teto Novi Sad i pešačko biciklističkog mosta na stubovima nekadašnjeg mosta Franca Jozefa, izuzetno je važno da se krenulo sa realizacijom. I verujte da se radujem svakom novom koraku, jer gradnja mostova, a posebno tri istovremeno, ogroman je iskorak za naš grad i oslikava njegovu snagu. Ono što će biti vidljivo u narednom periodu jesu legati koji nam ostaju nakon godine u kojoj smo poneli titulu evropske prestonice kulture. Sumirajući rezultate nesumnjivo najvećeg evropskog projekta iz oblasti kulture možemo da budemo ponosni na naš Novi Sad, kako se prezentovao na najvećoj evropskoj kulturnoj pozornici. Zahvaljujući podršci države i Evropske unije, uspeli smo da izgradimo novu Muzičku i Baletsku školu sa prvom gradskom koncertnom dvoranom, Kreativni distrikt na mestu nekadašnje Kineske četvrti, kulturne stanice širom grada… Krenuli smo u kompletnu rekonstrukciju podgrađa Petrovaradinske tvrđave, i to je prvi korak u ostvarenju naše misije da taj deo grada bude drugi centar, popularna kulturna i turistička destinacija, na ponos svih Novosađana. To su potencijali koje ćemo dalje da unapređujemo i razvijamo.

Najavili ste početak izgradnje regionalne deponije, te da je ugovoren centralni prečistač otpadnih voda. Da li će oni biti završeni u vašem mandatu?

– I u svom ekspozeu sam istakao da je izgradnja Centralnog prečistača otpadnih voda jedan od strateških prioriteta u narednom periodu, on je deo projekta „Čista Srbija“ koji se finansira iz republičkog budžeta. U toku je realizacija prve faze koja obuhvata izgradnju i rekonstrukciju kanalizacione mreže u Kisaču, Čeneju, na Podbari, Limanima jedan i dva. Sada je u postupku otkup zemljišta na lokaciji u Rokovom potoku gde će biti izgrađen prečistač po najsavremenijim tehničkim i tehnološkim rešenjima, koji će moći da „prate“ potrebe daljeg razvoja grada. Takođe, izgradnjom regionalnog sistema za upravljanje otpadom obezbedićemo sve što je Gradu neophodno za upravljanje otpadom u narednih 50 godina. Ukupna vrednost projekta iznosi oko 114 miliona evra, i realizovaće se u tri faze, stim što je važno istaći da je Grad od IPA fonda obezbedio 41 milion evra bespovratnih sredstava za realizaciju prve faze. Plan je da se do proleća naredne godine raspiše javni poziv za realizaciju prve faze kako bi sami radovi mogli da počnu 2024. godine. Oba projekta su od strateškog značaja za Novi Sad, i prethodnih nekoliko gradskih vlasti ih je obećavalo i najavljivalo. Od kada je SNS na vlasti, uspeli smo da stvorimo sve uslove i ambijent za početak realizacije, i očekujem da će ona dalje teći dinamikom koja je utvrđena. Bitno je da Novosađani konačno dobiju i prečistač i deponiju, a ne to koji će političar na kraju presecati crvenu vrpcu.

Koji su vam trenutno najveći izazovi u gradu, a koji zahtevaju sistemsko rešavanje?

-Zadatak, ali izazov broj jedan jeste obezbeđivanje energetske sigurnosti tokom ove zime. Ove visoke temperature za ovo doba godine su nam dobrodošle i da završimo rekonstrukciju saobraćajnica, za šta smo od Pokrajine dobili dodatnih 800 miliona dinara i time sa sredstvima iz gradskog budžeta obezbedili čak 2,2 milijarde dinara za rekonstrukciju saobraćajnica i ulica u ovoj godini. U partnerstvu sa njima pokrenuli smo jedan od najobimnijih projekata zaštite našeg kulturno istorijskog nasleđa, a to je potpuna rekonstrukcija i uređenje Almaškog kraja, koji je pod kulturnom zaštitom na nacionalnom nivou. Taj deo grada predstavlja poslednju, i u najvećem stepenu očuvanu celinu, koja nas u materijalnom i ambijentalnom smislu povezuje sa nastankom Novog Sada, još od 1716. godine kada su se stanovnici sela Almaš naselili u neposrednoj blizini Petrovaradinskog šanca. Do sada smo obnovili tri zaštićena objekta kulture, i staru Svilaru transformisali u kulturnu stanicu. Planiramo obnovu još 25 objekata, ali da bi celina bila zaštićena u potpunosti, neophodno je da se potpuno obnovi zapuštena infrastruktura i parterno uredi ceo kraj kako bi njegov autentični duh sačuvali za buduće generacije. Ceo projekat će zbog složenosti biti realizovan u dve faze, narednih šest godina, i radimo ga na osnovu Sporazuma o zajedničkom investiranju AP Vojvodine i Grada Novog Sada. U okviru njega planirana je izgradnja pešačko – biciklističkog mosta koji će voditi do Petrovaradinske tvrđave. Zajedničkim ulaganjem sa Vladom APV biće realizovana i izgradnja botaničke bašte.

Rekli ste da ćete voditi politiku kontinuiteta, a da li u njoj ima mesta za neki vaš lični pečat?

– Suštinske razlike u politici ne postoje, ali svi smo različiti ljudi. Naravno da ću se truditi da ostavim i neki lični pečat, ali o tome će najbolji sud dati sami Novosađani. U mom timu su energični i iznad svega stručni ljudi i spremni smo da se borimo sa svim izazovima, da ne guramo probleme pod tepih već da ih rešavamo i da budemo najbolji servis građana jer zato su nam i dali poverenje. Iz ugla jednog zaljubljenika u šetnju i prirodu, Novi Sad može da se vidi iz jednog novog ugla. Trudiću se da ono istorijsko i kulturno blago koje smo nasledili, poput Almaškog kraja, istorijski sačuvamo od rušenja, izgradnje, devastiranja.

Slovite za „urbanog momka“ sa Limana. Koliko vam je to prednost, a koliko otežavajuća okolnost u ulozi gradonačelnika?

– Hvala, posebno za to momak. Iskreno, nikada o tome nisam razmišljao. Vidim da su se neke vaše kolege bavile istorijatom moje muzičke pismenosti, da tako kažem. Ne vidim ništa spektakularno u tome što volim pank muziku, što imam super ekipu sa kojom sam izlazio na svirke, što sam zaista lepu mladost provodio u mom rodnom Novom Sadu, na Limanu. Mislim da je sve to super i da me je oblikovalo kao čoveka. Nemam šta da krijem. Naprotiv. Nije me to što volim određenu vrstu muzike ili što volim sport, prvenstveno fudbal, kvalifikovalo za gradonačelnika Novog Sada, ali složićete se da ne može da škodi. Ja sam ponosan što imam tu zaista veliku čast da budem gradonačelnik rodnog grada, i nemam nameru da prokockam šansu da, koliko god je moguće, utičem da se naš Novi Sad ubrzano razvija, u svakom smislu te reči.

Šta Novosađani mogu da očekuju od Milana Đurića?

– Da će raditi i truditi se više nego ikada ranije, da će biti potpuno posvećen svakodnevnoj borbi za bolji život Novosađana, bolji, uredniji, razvijeniji grad. I da će biti isti onaj Milan Đurić kao i pre nego što je poneo najveću novosadsku titulu.

