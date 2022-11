Međunarodni sajam turizma od 17. do 19. novembra u Novom Sadu

Događaj koji je više od pola veka jedan od prepoznatljivih simbola Novosadskog sajma, Međunarodni sajam turizma, do sada je doživeo mnoštvo transformacija. Ove godine, a upravo u skladu sa željama izlagača, biće organizovan u jedinstvenom terminu – od 17. do 19. novembra. Novi termin je kreiran za nove doživljaje, rečeno je na današnjoj konferenciji za novinare.

Zemlja partner ovogodišnjeg Sajma turizma je Crna Gora, koja je na isti način bila podrška na ovoj priredbi i ranije. – Posebna je čast, ali i poseban izazov da Crna Gora bude Zemlja partner ove godine kada se Novosadski sajam, koji je sam po sebi brend, odlučuje da Sajam turizma takođe brendira na jedan drugačiji način i odvoji ga od Sajma lova i ribolova, rekla je generalna konzulka Crne Gore u Srbiji, Nevenka Ćirović. – Koliko Crna Gora daje značaja ovom Sajmu svedoči i činjenica da će doći ministar ekonomskog razvoja i turizma Goran Đurović. Biće uz ministra turizma Srbije neko ko će otvoriti Sajam i imati niz značajnih poseta, napomenula je Ćirović. – Gotovo kompletna turistička privreda je zainteresovana. Doći će sve crnogorske turističke organizacije, a videće se šta je to Crna Gora pripremila, pre svega u zimskom i novogodišnjem turizmu. Imaćete priliku da probate i naša vina i specijalitete. Specifično je i da dolazi Budva sa dodatnom namerom da predstavi svoju kandidaturu za Evropsku prestonicu kulture gradu koji i dalje drži tu titulu, dodala je Ćirović.

foto: Ustupljene fotografije

– Ovde je ključna reč zajedno. Mi zajedno možemo da iznesemo ovaj Sajam, pojedinačno to ne bi mogao niko i zato mislim da je ideja vodilja da kada radimo zajedno možemo sve, istakao je Nenad Ivanišević, pokrajinski sekretar za privredu i turizam. – Sva tri dana nastupa na paviljonu Pokrajinskog sekretarijata će biti različita. Prvi dan ćemo iskoristiti da predstavimo mlade u turizmu, tj obrazovanje u turizmu. Sve srednje stručne škole koje imamo, fakultete koji imaju odgovarajuće smerove, kao i srednje škole iz regiona koje će nam biti gosti – Srednja škola iz Zvornika, a očekujemo i srednju školu iz Jablanice, iz Federacije BiH. Mi hoćemo upravo taj aspekt obrazovanja mladih u turizmu i ugostiteljstvu da istaknemo. Drugi dan posvećujemo regionu, nazvaćemo ga Region ljubav, a dolaze nam prijatelji iz Slovenije, Hrvatske, Republike Srpske, Federacije Bosne i Hercegovine, Severne Makedonije. Hoćemo da predstavimo ono sve što je duša regiona, jedno šarenilo, lepotu, gastronomsku ponudu. Uz to ćemo predstaviti i Tur de Fruške 2023. Trećeg dana želimo da pokažemo šarolikost cele Vojvodine, dakle da obuhvatimo ono što u budućnosti treba da bude industrija, ne samo magneta već i onoga što ponesu turisti kada krenu iz Vojvodine. To će biti žensko preduzetništvo i stari zanati jer sledeće godine hoćemo uz dragocenu poomoć TONS-a da pokrenemo kampanju koja se zove Gastro magneti, a to znači da hoćemo da vojvođanska jela pretvorimo u magnete. Mogu da kažem i da je juče Pokrajinska vlada, pored ostalih nosilaca Znaka Najbolje iz Vojvodine znak dodelila i Novosadskom sajmu, istakao je Ivanišević.

– Mi smo se uverili da je domaći turista isto toliko važan zahvaljujući našim brojnim kampanjama koje smo uradili i da je turistička privreda usmerena pre svega na našu podršku. Zahvaljujući podršci Pokrajinskog sekretarijata za privredu i turizam, Turistička organizacija Vojvodine će na svom štandu pored naše, predstaviti i ponudu 23 turističke organizacije, rekla je Nataša Pavlović, direktorka Turističke organizacije Vojvodine. – TOV je zajedno sa Privrednom komorom Vojvodine i resornim sekretarijatom prošle godine započeo kampanju „Vojvođanski ručak – neodoljivi ukusi ravnice“ što će se svakako nadovezati na ovaj Vinski put Novog Sada i to nam je dokaz koliko mi svi zajedno radimo na pormociji turizma. Cilj nam je da kroz bogatu vojvođansku gastronomiju prikažemo pre svega destinacije i mesta – kroz autentične objekte, i prikažemo ono što Vojvodina ima da ponudi, i naravno ništa bez degustacije svih ovih tipičnih proizvoda i predstavljanja. Osim Vojvođanskog ručka svakako će biti i Banatski fruštuk i brojne druge prezentacije koje su priredile naše loklane turističke organizacije. Ja se nadam da ćete otići sa Sajma puni utisaka i punog kofera uspomena iz Vojvodine, dodala je Nataša Pavlović.

– Zaista sa nestrpljenjem i uzbuđenjem očekujem početak ovog Sajma jer imamo novi termin koji je doprineo da imamo mnogo više izlagača. Ponuda će biti fantastična i mnogo bogatija i mislim da će Novosađani i Novosađanke moći da nađu mnogo toga na ovom Sajmu. Novi Sad sa Gradskom upravom za privredu nastupiće na dva štanda. Mi imamo 14 izlagača i suizlagača, rekao je Branislav Knežević, direktor Turističke organizacije Grada Novog Sada. – Naparvili smo Gastronomsku i Vinsku ulicu možda nekog budućeg događaja, budućeg Sajma vina. Imaćemo pet novosadskih vinara koji imaju zaista kvalitetno i dobro vino i predstavićemo deo gastronomske ponude, dodao je Knežević. – Zapoćinjemo kampanju „Oseti duh zimske fantazije u Novom Sadu“. Ona kreće sa početkom Sajma tako da ćemo i tu moći da prenesemo šta je ono što nas očekuje tokom zimskog perioda. Sa Sajmom smo organizovali i podržali dovođenje turoperatora. Raduje me što je Crna Gora Zemlja partner, drago mi što ću moći da vidim kolege iz Budve. Mi smo bili na otvaranju sezone, uživali tamo i podržaćemo ih u kandidaturi da Budva postane Evropska prestonica kulture. Drugog dana Sajma potpisaćemo protokol o saradnji sa Herceg Novim, da se povežemo kao gradovi u cilju ostvarivanja još bolje saradnje i da zajedno radimo na dovođenju turista. Predstavićemo i Novi Sad sa Fruškom gorom, tu su Sremski Karlovci kao i Nacionalni park Fruške gore, istakao je Knežević.

– Okupili smo više od 250 učesnika koji nam dolaze ne samo iz Srbije i Crne Gore Zemlje partnera, već i iz Bosne i Hercegovine, Republike Srpske, Severne Makedonije, Hrvatske, Slovenije, Mađarske, Turske, Rumunije, Kipra, Bugarske, Iraka i Austrije, najavio je Slobodan Cvetković, generalni direktor Novosadskog sajma. – Posetioce očekuju sadržajni nastupi, sajamski popusti, last minit aranžmani za zimovanja, frst minit letovanja, stručni skupovi, B2B sastanci, Gastro izazovi kao i Gastro kup Srbija – takmičenje profesionalnih kuvara, HORECA – oprema za ugostiteljstvo, Poklon-igra za posetioce sa kupljenim ulaznicama… Jedan od novih segmenata su Dani karijere i to će biti sjajna prilika za one koji traže posao da se sretnu sa poslodavcima u turističkom sektoru. U projekat je uključena Nacionalna služba za zapošljavanje, a između ostalih biće ponuđeno 300 radnih mesta u ugostiteljstvu, za najveći hotel koji se gradi na Kipru. Kroz Hosted Buyer Program Novosadski sajam dovodi turoperatore iz Rumunije, Bugarske, Severne Makedonije, Hrvatske, Slovenije, Austrije, Bosne i Hercegovine, Mađarske koji će imati B2B sastanke sa izlagačima, dodao je Cvetković. – Ispred Hale „Master“, biće održan “Festival vojvođanskih festivala – Rogalj” koji okuplja organizatore tradicionalnih vojvođanskih gastronomskih manifestacija. Spremaće se specijaliteti kojima su posvećene poznate vojvođanske manifestacije, kobasice, čvarci, gulaš, rečna riba, langoš i još mnogo toga… U Kongresnom centru “Master”, 17. novembra, na Međunarodni dan studenata, govoriće se o đačkom turizmu i putovanjima za mlade. Istog dana, biće reči o “Savremenim trendovima u turizmu i ugostiteljstvu”, u organizaciji učestvuje Prirodno matematički fakultet, Univerziteta u Novom Sadu. Organizovaćemo i obuku za korišćenje sistema za elektronsko fakturisanje. Za vreme Sajma turizma, biće održan Prvi Medicinski samit i drugi po redu Sajam Medicinskog turizma, koji organizuje Projekt Lab, dodao je Cvetković.

U susret Sajmu turizma ocenjivan je kvaliteta turističkih objekata i usluga. Rezultati ocenjivanja biće poznati do početka 53. međunarodnog sajma turizma, a priznanja najboljima biće uručena na Večeri šampiona, 18. novembra.

Radno vreme Sajma turizma biće od 10 do 19 časova. Cena pojedinačne ulaznice je 350 dinara, a za dolaske u organizovanim posetama (grupe veće od 15 osoba) 300 dinara. Ulaznica za penzionere i decu od 7 do 12 godina je 300 dinara, dok deca do 7 godina ne plaćaju ulaz.

Sve kupljene ulaznice su i kuponi za učestvovanje u Poklon-igri koju je Novosadski sajam organizovao sa izlagačima.

Prvi put će Međunarodni sajam turizma biti održan u hibridnom okruženju – u realnom prostoru Novosadskog sajma i virtuelnom prostoru platforme ExpoOnline.rs.

Grad Novi Sad